Fuglsang achtste in Tour du Var: “Tevreden met mijn vorm”

Jakob Fuglsang heeft de Tour des Alpes Maritimes et du Var, zijn eerste koers van het seizoen, als achtste afgesloten. In de vermakelijke slotrit rond Blausasc kwam de Deen, voor wie het eerste doel de klassiekers zijn, als zesde over de streep.

Fuglsang roemde na afloop van de etappe het harde werk van zijn ploeg Astana. “We hadden drie man (Gorka Izagirre, Fabio Felline en Hugo Houle, red.) in de ontsnapping. Op de laatste klim kon ik oversteken, voordat we aan de afdaling naar de finish begonnen. Ik eindigde uiteindelijk zesde, en achtste in het klassement.”

“Al met al ben ik tot dusver tevreden met mijn vormpeil”, vertelde de Deen na zijn eerste test in het nieuwe seizoen. “Mijn volgende koersen zijn de Faun-Ardèche Classic en de Royal Bernard Drome Classic. Daarna ga ik naar Italie voor de voorjaarsklassiekers, dus ik hoop verder te kunnen bouwen aan mijn vorm.”