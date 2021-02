Gianluca Brambilla slaat dubbelslag in vermakelijke slotrit Tour du Var

Gianluca Brambilla heeft de laatste etappe van de Tour des Alpes-Maritimes et du Var gewonnen. De Italiaan van Trek-Segafredo maakte in de bergachtige rit, met start en finish in Blausasc, deel uit van een grote kopgroep en kwam na 136 kilometer solo over de finish. Brambilla wist daarmee genoeg voorsprong te pakken om Michael Woods uit de leiderstrui te rijden.

De slotetappe werd gekleurd door een interessante kopgroep van zestien renners. Onder hen Rudy Molard, Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Nans Peters (AG2R Citroën), David De la Cruz (UAE Emirates), Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), Martijn Tusveld (Team DSM), Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix) en Simon Clarke (Qhubeka ASSOS). Zeven van de koplopers stonden in het klassement binnen een halve minuut van leider Michael Woods.

Grote kopgroep

De kopgroep kreeg ruim een minuut voorsprong van Israel Start-Up Nation, dat het peloton over de Col Saint-Roch (de eerste klim van eerste categorie) loodste. Op de tweede grote klim van de dag, de Col de Braus nam De la Cruz afstand van zijn medevluchters. Hij kreeg een selectie groep met zich mee: Brambilla, Geoghegan Hart, Madouas, Molard, Janssens, Tusveld, Alexis Vuillermoz, Julien El Farès en Bruno Armirail. Zij zetten de achtervolgers op ongeveer 50 seconden en het peloton op 2.30 minuut.

De kopgroep was meer dan gevaarlijk, want Rudy Molard stond in het klassement vierde op 10 seconden van Woods en was zo de virtuele leider in het klassement. Hij werd vooraan gegangmaakt door ploegmaats Armirail en Madouas; het peloton kwam daardoor niet dichterbij. Het verschil tussen beide groepen was aan de voet van de Col de la Madone (14,6 km aan 6,3%) ongeveer 2.45 minuut.

Groupama-FDJ neemt initiatief

Armirail bleek over een indrukwekkende motor te beschikken, want hij dunde in zijn eentje de kopgroep flink uit. Alleen Madouas, Molard, Hart, Brambilla en Gorka Izagirre konden hem volgen. Een versnelling van Hart op 34 kilometer van de meet had weinig gevolg. In het peloton wist Israel Start-Up Nation te zorgen voor een elitegroep met louter favorieten.

Armirail zette zich vier kilometer onder de top aan de kant, wat voor Madouas het teken was om aan te vallen. Hij kreeg alleen Brambilla mee. De groep-Woods/Mollema, waar slag om slinger aangevallen werd in de laatste kilometer tot de top, volgde op dat moment op ongeveer anderhalve minuut. Woods bleek zelf over sterke benen te beschikken, want hij kwam alleen over de top van de Madone op 50 seconden van Brambilla en Madouas.

Brambilla slaat dubbelslag

De Italiaan en de Fransman gingen samen de laatste 25 kilometer, grotendeels in dalende lijn, richting Blausasc in. Op 15 seconden volgden Hart, Izagirre en Molard en op 50 seconden reed het groepje met onder meer Woods, Mollema en Quintana. Het tempo stokte wat in die elitegroep, want het verschil groeide richting de 1.10 minuut.

In de laatste vijftien kilometer zat nog een ongecategoriseerd klimmetje, waarop Brambilla zich wist te ontdoen van Madouas. Het overtal van Groupama-FDJ in de grote kopgroep bleek na een loodzware dag op-en-af niet genoeg om de Italiaan van Trek-Segafredo af te stoppen in de finale. Brambilla bleek ongenaakbaar, want hij reed Madouas, Molard en Hart op 35 seconden en hield de groep-Woods op 45 seconden.

De laatste acht kilometer gingen over brede wegen en in dalende lijn, en daar werden de verschillen goed zichtbaar. De groep met Woods en Mollema wist een groep met Madouas, Molard, Hart en de ontsnapte Ben O’Connor net niet bij te halen. Brambilla bleef ook uit hun handen: hij won met 13 seconden voorsprong op Hart en O’Connor en 18 seconden op de groep-Woods.

Top-3 binnen zes seconden

Omdat er geen bonificatieseconden gerekend werden aan de streep, was het voor het klassement puur kijken naar de onderlinge verschillen. Brambilla mocht daardoor de eindzege in ontvangst nemen. Michael Woods moest genoegen nemen met de tweede plek, op vijf seconden achterstand. Een seconde daarachter maakte Bauke Mollema het feest voor Trek-Segafredo compleet.