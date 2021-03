Fuentes houdt zich in tv-interview op de vlakte over rol in wielersport

Dat sportarts Eufemiano Fuentes, de spil in de dopingzaak Operación Puerto, een interview gaf op de Spaanse televisie, moest sommige mensen wat nerveus maken. Uiteindelijk deed hij niet veel opvallende onthullingen in het programma Lo de Évole.

Fuentes was als ploegleider jarenlang actief in het peloton, maar hield zich op de vlakte over zijn rol in de wielersport. Wel gaf hij toe dat hij Fermín Cacho medisch begeleidde. De hardloper werd in 1992 olympisch kampioen op de 1500 meter. “Ik gaf hem alles wat er toen was. Producten om het plasmavolume te vergroten en het melkzuurgehalte terug te brengen, testosteron, aminozuren. Maar ik wil duidelijk hebben dat je van een ezel geen wedstrijdpaard maakt. Dat ik hem hielp, wil niet zeggen dat hij daarom kon winnen. Cacho was een voortreffelijke atleet.”

Ook zei Fuentes dat als hij alles zou onthullen wat hij wist over de Spelen van 1992 in Barcelona, ‘er medailles zouden breken’. “Daarom wil ik het niet vertellen. Ik denk het (dat er doping was in 1992 in Barcelona, red.), maar ik kan het niet bewijzen. “Ik zou moeten zeggen dat ik weet dat er medailles zijn gehaald door het dopinggebruik, maar 28 jaar later is het bijna onmogelijk om aan te tonen, en het kan leiden tot een aanklacht. Als je iets zegt dat je niet kunt aantonen, kun je voor de rechter worden gesleept en dat wil ik niet.”

De krant El Pais publiceerde een document, waaruit zou blijken dat hij een verboden rekening bij voetbalclub Real Sociedad had. “Ik zie dit document en ik erken dat het mijn brief is. Ik was niet de clubdokter maar je kan wel denken dat ik op een of andere manier advies heb gegeven.” Ook had hij contact met FC Barcelona, maar zonder verder vervolg. Over een samenwerking met Real Madrid bleef hij schimmig. “Daarover ga ik niets zeggen, maar dat betekent niet dat het zo was. Ik moest daarover al getuigen in een rechtszaak en toen zei ik ‘nee’. Dus zeg ik nu ‘nee’.”