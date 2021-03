Dopingarts Fuentes geeft tv-interview: “Ik ken niemand die niet vals speelde”

De sportarts Eufemiano Fuentes, de spil in de dopingzaak Operación Puerto, geeft deze week een interview op de Spaanse televisie. Daarin geeft hij toe dat hij heeft vals gespeeld, maar hij voegt eraan toe dat hij ‘niemand kent die dat niet deed’.

Wat Fuentes precies gaat vertellen is nog niet bekend, maar het televisieprogramma Lo de Évole publiceerde al een kort voorstukje. “Ik wil dingen vertellen die mensen nog niet weten”, zegt de Spaanse sportarts, die zich herinnert hoe ‘wielrenners, atleten, voetballers en boksers’ bij hem langs kwamen ‘om hun prestaties te verbeteren’.

Ook zou Fuentes toegeven dat hij heeft vals gespeeld, maar hij zegt erbij dat hij niemand kent dat niet deed. Daarnaast vertelt hij ‘er vrij zeker van te zijn’ dat sommige mensen nerveus kunnen zijn over wat hij gaat zeggen. Het interview is op zondag 28 maart vanaf 21u25 te zien in Lo de Évole, op het Spaanse tv-kanaal La Sexta.

Y el próximo domingo… Eufemiano Fuentes viene “a contar lo que la gente no sabe”: una historia de deporte, dopaje y, dice, venganza. pic.twitter.com/jmxri5k57K — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 21, 2021