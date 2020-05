Froome: “Ik weet nog niet hoe Bernal, Thomas en ik het verdelen in de Tour” donderdag 28 mei 2020 om 09:26

Chris Froome weet nog altijd niet hoe Team Ineos met drie kopmannen de Tour de France gaat aanvatten. Dat heeft de viervoudig Tourwinnaar verteld in een interview met Sky Sport. “Egan Bernal, Geraint Thomas en ik zullen er staan, maar ik weet niet niet hoe we het zullen verdelen”, aldus Froome.

Toch voorziet Froome geen problemen als de Britse ploeg met drie kapiteins op het schip gaat rijden. “We zijn allemaal professionals en bovenal vrienden. We weten dat we samen moeten gaan werken en dat we het doel moeten respecteren: de eindzege binnenhalen met het team. We willen allemaal winnen, dat is duidelijk. Maar het belangrijkste is dat de ploeg wint”, zegt hij.

Het lijkt er dus op dat de tussentijdse vertrekwens van Froome, waarover onlangs veel te doen was, er niet meer is. “Ik werk toe naar de Tour en kan zeggen dat ik op een goed niveau zit. De lockdown was voor mij en voor iedereen heel lastig, maar ik raakte gewend aan rijden op de rollen. Soms wel zeven uur per dag. Nu kan ik nog twee maanden werken om klaar te zijn voor de Tour”, aldus Froome.