Frison en Malecki verlost uit ziekenboeg Lotto Soudal, hervatten in Heistse Pijl

Heuglijk nieuws vanuit het Lotto Soudal-kamp: Kamil Małecki en Frederik Frison keren terug in competitie in de Heistse Pijl van komende zaterdag. Dat bevestigt de ploeg aan WielerFlits.

De rentree van Małecki is opvallend: de 26-jarige Pool, die ook vorig seizoen amper voor Lotto Soudal in actie kwam, werd veel langer buiten strijd verwacht. Bij de laatste update van de ploeg, een tweetal weken geleden, werd gesproken over een moeilijke revalidatie na zijn knieoperatie in maart. Er werd verwacht dat hij nog twee maanden geen koersen zou rijden, maar in Heist is hij er dus weer bij.

Ook de 29-jarige Frison zal blij zijn. Voor de Kempenaar is de Heistse Pijl een halve thuiskoers. Frison brak zijn sleutelbeen in Dwars door Vlaanderen, en juist toen hij klaar was om zijn rentree te maken, botste hij in Andorra op een auto. Het leverde hem een gebroken rib en een ingeklapte long op.

Lotto Soudal mikt in de Heistse Pijl overigens op Arnaud De Lie, met ondersteuning van onder andere Reinardt Janse van Rensburg en Brent Van Moer. Bij winst kan de Waal zijn ploeg weer 125 belangrijke UCI-punten opleveren.