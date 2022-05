Ziekenboeg Lotto Soudal: rentree De Buyst verwacht in juni, Frison breekt rib bij aanrijding

Lotto Soudal heeft op de teamsite een update gegeven over de blessuregevallen binnen de ploeg. Kamil Małecki, Jarrad Drizners, Frederik Frison, Jasper De Buyst en Viktor Verschaeve zijn momenteel niet in staat om te koersen, maar werken aan hun herstel. Xandres Vervloesem maakt dit weekend zijn rentree in Rund um Köln.

Jasper De Buyst kwam ten val in de laatste etappe van de Ronde van Turkije, die uiteindelijk afgelast werd vanwege natte en daardoor gevaarlijke wegen. De Belg brak niet alleen zijn sleutelbeen, zoals aanvankelijk vastgesteld werd, maar had ook een breuk in het heupgewricht. Lotto Soudal verwacht dat hij in juni weer kan koersen, mits alles gaat zoals gepland. Het is nog niet duidelijk in welke wedstrijd dit zal zijn. Caleb Ewan, de sprinter waarvoor De Buyst regelmatig de lead-out verzorgt, zal de Baloise Belgium Tour rijden.

Ook Frederik Frison had een sleutelbeenbreuk, opgelopen in Dwars door Vlaanderen. Inmiddels was hij alweer vol in training om zijn comeback te kunnen maken, maar vorige week botste hij, in Andorra, op een auto. Het leverde hem een gebroken rib en een ingeklapte long op. “Ik voel me alweer veel beter. Mijn long is hersteld, maar mijn rib zal nog wel even pijn doen. Het belangrijkste voor nu is echter dat ik ermee kan trainen”, aldus Frison, die net als De Buyst waarschijnlijk in juni weer in actie komen.

Verschaeve, Małecki, Drizners en Vervloesem

De blessure waar Viktor Verschaeve mee kampt, speelt al een jaar. Het gaat om een zenuwbeklemming in zijn been. Afgelopen week is hij geopereerd aan dit euvel, en dus zal hij voorlopig moeten herstellen. Zijn terugkeer in het peloton staat gepland voor juli. Ook van Kamil Małecki hoopt Lotto Soudal dat hij over twee maanden weer kan koersen. De Pool is twee maanden terug geopereerd aan zijn knie. De revalidatie verliep moeizaam, maar volgens de ploeg gaat het inmiddels beter.

De 22-jarige Jarrad Drizners moest zelfs tweemaal geopereerd worden, nadat hij eind februari ten val kwam in de UAE Tour. Bij hem was er een ingreep aan de buik nodig. Voordat de Australiër, die dit jaar zijn debuut maakte als prof, weer intensiever mag trainen, moet hij eerst een laatste controle ondergaan bij de ploegartsen. Drizners’ leeftijdsgenoot Xandres Vervloesem, die sinds de GP Monseré niet in staat was om te koersen, keert in Rund um Köln terug in het peloton.