Frederik Frison vierde in Gent-Wevelgem: “Mag niet klagen over mijn topvorm”

Woensdag vierde in de Classic Brugge-De Panne, zondag vierde in Gent-Wevelgem. Frederik Frison was in korte tijd twee keer dichtbij een podiumplaats. “Na een vierde plaats in een topklassieker als Gent-Wevelgem ben ik vooral trots op mezelf”, zegt de 30-jarige renner van Lotto Dstny op de ploegsite.

“In de finale gebruikte ik een technische passage om ervanonder te muizen”, kijkt Frison terug op de koers van zondag. Net voor Wevelgem reed hij met Sep Vanmarcke naar Mikkel Bjerg, later kwam ook Mads Pedersen nog aansluiten. “De verstandhouding was optimaal en zo konden we strijden om plek drie. Een vierde plaats mag dan wel de meest ondankbare zijn, na een vierde plek afgelopen woensdag in De Panne kan ik niet klagen over de topvorm waarin ik momenteel verkeer.”

Net als in de Classic Brugge-De Panne, was het ook in Gent-Wevelgem barslecht weer. “Het was geen gemakkelijke opgave om warm te blijven, maar gelukkig hielp de lastige koers daarin. Met meerdere keren materiaalpech voor Arnaud (De Lie, red.) hebben we ook wat tegenslag gehad, maar we hebben toch opnieuw onze stempel gedrukt op de koers vandaag.”

Lees ook: Jumbo-Visma heerst in Gent-Wevelgem: Laporte krijgt de zege na koppeltijdrit met Van Aert

Frison was niet de enige renner van Lotto Dstny die zich toonde. Hoewel hij af te rekenen kreeg met materiaalpech, liet ook Florian Vermeersch zich gelden in de finale. “Ondanks het rotweer voelde ik me heel goed en is deze prestatie opnieuw een bevestiging van mijn goede vormpeil”, zegt de 24-jarige coureur, die uiteindelijk zeventiende werd. “Na de eerste keer Kemmelberg geraakte ik voorop, maar door materiaalpech op een slecht moment werd ik teruggeslagen. Ik dacht dat mijn koers gedaan was, maar gelukkig kon ik terugkeren.”

“In de finale wilde ik mijn sterke koers bekronen met een podiumplaats. Helaas miste ik zelf de slag, maar ik ben enorm trots op Frederik Frison. Ik denk dat iedereen hem wel een podiumplaats had gegund, maar we kunnen opnieuw tevreden terugblikken op een sterke teamprestatie.”