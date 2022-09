Fred Wright over valpartij van Roglic: “Ik denk dat het een race-incident was”

Fred Wright liet zich ook vandaag weer zien in de Vuelta a España. De jonge Brit van Bahrain Victorious finishte in de zestiende etappe naar Tomares als vierde, al ging het na afloop vooral over de valpartij van Primož Roglič in de laatste honderden meters. “Ik weet niet precies wat er gebeurde”, klonk het voor de camera van Eurosport.

Wright kwam in volle sprint in aanraking met de Sloveen van Jumbo-Visma, die vervolgens hard onderuit ging. “Ik denk dat het een race-incident was. Ik ging om Primož heen, terwijl hij terrein verloor. Dit was natuurlijk niet met opzet. Ik hoop dat hij OK is.” Roglič kwam uiteindelijk zichtbaar aangeslagen en met de nodige verwondingen over de finish.

Wright moest in de sprint uiteindelijk genoegen nemen met een vierde plaats, nadat hij in de finale wel in staat was om een ontketende Roglič te volgen op het steile klimmetje in de laatste vijf kilometer. “Ik heb nog naar de beelden gekeken van de finale van een paar jaar geleden en ik dacht dat de sprintersteams het tempo zouden controleren. Maar als Primož iets wil proberen, is hij bijna niet te stoppen.”

“Primož was zelfs op het vlakke ijzersterk”

“Het was echt indrukwekkend. Toen ik er bij was, dacht ik wel: ik heb het gehaald. De laatste kilometer duurde echter een eeuwigheid en Primož was zelfs op het vlakke ijzersterk. Ik werd in de sprint vervolgens een beetje geblokkeerd door Roglič, maar had de sprint toch niet kunnen winnen. Ik had sowieso de benen niet om Pedersen te verslaan. Weer vierde… Het is toch zeker niet slecht”, is Wright niet ontevreden.