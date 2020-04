Spaanse lockdown wordt versoepeld: buiten trainen vanaf 2 mei weer mogelijk zondag 26 april 2020 om 08:29

Wielrenners mogen in Spanje vanaf 2 mei weer buiten trainen. De Spaanse premier Sánchez kondigde zaterdagavond in een tv-toespraak een versoepeling van de lockdown aan. Voorwaarde is wel het aantal nieuwe coronabesmettingen blijft dalen.

Sinds 14 maart moeten de Spanjaarden gedwongen binnen blijven. Zij mogen zij alleen naar buiten om eten of geneesmiddelen te kopen of om een essentieel beroep uit te oefenen.

Vanaf 2 mei mag er dus weer buiten gesport worden. Voorwaarde is wel dat dit alleen gebeurt, of samen met een persoon die uit hetzelfde huishouden komt.