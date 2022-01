Franse wielerbond presenteert selectie voor WK veldrijden

De Franse wielerfederatie heeft zijn selectie voor het WK veldrijden in het Amerikaanse Fayetteville op papier. Frankrijk stuurt een stevige afvaardiging van veertien crossers naar de Verenigde-Staten. Met Joshua Dubau en Clément Venturini staan er wel slechts twee renners aan de start van de elitewedstrijd voor mannen.

De Franse veldritcoaches konden bij de mannen jarenlang rekenen op schaduwfavoriet Francis Mourey, maar sinds het afscheid van de negenvoudig Frans kampioen en de carrièreswitch van Clément Venturini is het niet veel soeps meer bij de mannen. Met Dubau en Venturini staan er straks nog wel twee crossers aan de start van het WK veldrijden bij de eliteheren, maar het is de vraag of de twee Fransen potten kunnen breken in Fayetteville.

Van de 25-jarige Dubau mogen we wellicht nog wat verwachten. De kersverse Franse kampioen in het veld liet zich eerder deze winter al opmerken tijdens het EK veldrijden op de VAM-berg. Dubau wist na een sterke start zijn krachten goed te verdelen en kwam als zevende over de streep. Verder won hij dit seizoen al acht crossen op Franse bodem en werd hij knap negende in de lastige Wereldbekers van Namen en Flamanville. Voor Venturini lijkt het WK meer een tussendoortje richting wegseizoen.

Bij de elitedames is het uitkijken naar de veldritzusters Hélène en Perrine Clauzel, de jonge Anaïs Morichon en Caroline Mani. Voor de 34-jarige Mani, die dinsdag haar 35ste verjaardag zal vieren, is het WK in Fayetteville ook meteen de laatste cross uit haar carrière. Mani, die tegenwoordig woonachtig is in de Verenigde-Staten, veroverde zes jaar geleden zilver op het WK in Heusden-Zolder. De titel ging toen naar Thalita de Jong.

In de overige categorieën noteren we de namen van Théo Thomas (U23-mannen), Line Burquier en Amandine Fouquenet (U23-vrouwen) en Louka Lesueur (junior-mannen). Zoek overigens niet naar Steve Chainel: de inmiddels 38-jarige veldrijder maakt geen deel uit van de WK-selectie.

Selectie van Frankrijk voor WK veldrijden 2022 (29-30 januari)

Mannen elite

Joshua Dubau

Clément Venturini

Vrouwen elite

Hélène Clauzel

Perrine Clauzel

Caroline Mani

Anaïs Morichon

U23-mannen

Joris Delbove

Antoine Huby

Théo Thomas

U23-vrouwen

Line Burquier

Amandine Fouquenet

Junior-mannen

Corentin Lequet

Louka Lesueur

Junior-vrouwen

Lilou Fabregue