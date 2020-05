Franse minister van Sport: “Geen Tour de France achter gesloten deuren” vrijdag 1 mei 2020 om 11:51

Indien er dit jaar een Tour de France verreden zal worden, dan zal dit niet zonder publiek zijn. Dat vertelt de Franse minister van Sport Roxana Maracineanu aan RMC.

Maracineanu opperde in maart nog het idee om de Tour achter gesloten deuren te houden, maar komt daar nu van terug. “Wanneer het in september nog steeds beter gaat, dan zullen grote evenementen die dan op de kalender staan zoals Roland Garros en de Tour de France plaatsvinden,” verwacht Maracineanu. “Bij deze twee evenementen horen toeschouwers. Ze worden niet achter gesloten deuren gehouden”, klinkt het.

Ze geeft aan in nauw contact te staan met organisator ASO. “De realiteit is dat we rekening moeten houden met hoe de pandemie zich zal ontwikkelen. Daarover hebben we geen enkele zekerheid. Het is nog te vroeg om beslissingen te nemen over uitstel of annulering van de Tour de France. We spreken regelmatig met ASO. Het is aan hen om ons te vertellen wanneer het noodzakelijk is om te beslissen.”

De Tour de France staat vooralsnog op de planning van 29 augustus tot en met 20 september.