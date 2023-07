‘Franse hardrijder Rémi Cavagna heeft aanbieding van Movistar op zak’

Is Rémi Cavagna bezig aan zijn laatste maanden in dienst van Soudal Quick-Step? De 27-jarige Franse hardrijder zou volgens Het Nieuwsblad een ‘zeer interessante aanbieding’ van de Spaanse wielerploeg Movistar op zak hebben.

Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

Cavagna is momenteel bezig aan zijn zevende seizoen in dienst van Soudal Quick-Step, maar is volgens Het Nieuwsblad dichtbij een overstap naar Movistar. Cavagna maakte in 2017 zijn profdebuut onder de vleugels van teammanager Patrick Lefevere, nadat hij in 2016 ook al uitkwam voor Klein Constantia, de toenmalige opleidingsploeg van het huidige Soudal-Quick-Step.

Cavagna boekte zijn eerste profoverwinning in 2018 – met Dwars door West-Vlaanderen – en was in de daaropvolgende seizoenen goed voor nog eens tien zeges. Zo won hij in 2019 de negentiende etappe in de Vuelta a España, was hij goed voor tijdritzeges in de Ronde van Romandië en de Ronde van Polen en verder werd hij ook twee keer Frans kampioen tegen de klok. Dit jaar staat de teller al op drie overwinningen.

Lees ook: Declercq niet zeker van nieuw contract bij Soudal Quick-Step, Bagioli en Ballerini richting uitgang

Vertrekkers

Cavagna is niet de enige renner die lijkt te vertrekken bij Soudal Quick-Step. Het was al bekend dat sprinter Fabio Jakobsen na dit seizoen de ploeg zal verlaten en ook voor de Italianen Andrea Bagioli en Davide Ballerini lijkt het avontuur bij Soudal Quick-Step erop te zitten na dit seizoen. Het is ook nog niet zeker of Tim Declercq volgend seizoen nog uitkomt voor de formatie van Lefevere.