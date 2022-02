Franse departement Haute-Savoie wil Super WK wielrennen 2027 organiseren

Het Franse departement Haute-Savoie heeft zich kandidaat gesteld voor het Super WK wielrennen van 2027. Op het zogenoemde Super WK worden in een periode van twee weken wereldtitels verdeeld in alle wielerdisciplines van de UCI. De eerste editie zal volgend jaar plaatsvinden in het Schotse Glasgow.

Op een persconferentie in Domancy besloten de lokale organisatie in Haute-Savoie en de Franse wielerbond de kandidatuur te bevestigen. Voor het laatste WK in Frankrijk moeten we alweer terug naar 2000. Ruim twintig jaar geleden had Plouay de eer om een WK wielrennen te organiseren. Daarvoor was het de beurt aan Chambéry (1989) en Sallanches (1980).

Het laatste woord is aan de internationale wielerunie UCI. Nederland was ook van plan om zich kandidaat te stellen voor de organisatie van het Super WK wielrennen in 2027. De KNWU besloot zich echter af te melden als kandidaat. De wielerunie had nog wel een bidbook aangeboden om het wereldkampioenschap naar Nederland te halen, maar er zijn te veel twijfels. Vooral ook op financieel gebied.

Op een Super WK, dat om de vier jaar moet gaan plaatsvinden, komen alle wieleronderdelen aan bod. Van wegwielrennen en baanwielrennen tot para-cycling en kunstfietsen. Het eerste Super WK wielrennen is in 2023 in het Schotse Glasgow.