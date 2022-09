Franse bondscoach Thomas Voeckler: “We gaan niet tegen België rijden”

Met Wout van Aert en Remco Evenepoel start België zondag met twee grote favorieten in de wegrit voor mannen op de WK in Wollongong. Betekent dit dat de andere landen hun koers volledig de Belgen afstemmen? Frankrijk alvast niet. “We gaan niet tegen België rijden”, citeert VeloNews de Franse bondscoach Thomas Voeckler op een persmoment.

“Dat zou betekenen dat we ons niet focussen op andere favorieten, zoals Biniam Girmay, Mathieu van der Poel of Tadej Pogačar”, legt Titi uit. “We rijden niet om iemand te laten verliezen, maar om het Franse team te laten winnen.”

“We moeten voorzichtig zijn en ons niet teveel fixeren op het Belgische team, ook al hebben ze twee exceptionele renners”, doelt Voeckler op Van Aert en Evenepoel. Frankrijk brengt, naast titelverdediger Julian Alaphilippe, onder anderen Christophe Laporte en Benoît Cosnefroy aan het vertrek. “Ik neem mee dat Julian gevallen is in de Vuelta, terwijl we andere renners hebben die goed in vorm zijn, en bij wie het parcours past. We moesten ons dus aanpassen.”

Alaphilippe

Ondanks dat Alaphilippe een verre van vlekkeloze voorbereiding had, schrijft Voeckler de tweevoudig wereldkampioen nog niet af. “Ik heb Julian Alaphilippe nog niet opgegeven. Hij vliegt niet 24 uur om alleen een week met vrienden door te brengen”, aldus de voormalig profwielrenner, die meent dat het parcours in Wollongong zwaarder is dan menigeen denkt. “Ik zeg al langer dat het zwaarder is dan gedacht en dat werd bevestigd tijdens de verkenning. Alles is mogelijk.”