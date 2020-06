Frans modehuis Paule Ka wordt hoofdsponsor van Bigla-Katusha woensdag 17 juni 2020 om 14:37

Bigla-Katusha krijgt met het Franse modehuis Paule Ka een nieuwe hoofdsponsor. Dat maakte de vrouwenploeg vandaag bekend. Het betreft een meerjarige overeenkomst tot eind 2024, die al op 1 juli ingaat.

Bigla-Katusha is tevreden met de toetreding van de nieuwe hoofdsponsor, laat manager Priska Doppmann Campana weten. “Voor het eerst treedt een modehuis toe tot het vrouwenwielrennen en dus is dit een vernieuwende ontwikkeling. Het biedt onze sport een platform om de mooiigheid van de wielersport op een unieke en moderne manier te laten zien.”

Volgens Doppmann Campana breekt met dit partnerschap ook een nieuw hoofdstuk aan voor de ploeg. “We willen graag een WorldTour-licentie en gaan een masterplan opzetten, waarmee we de capaciteit van de rensters die ons ontwikkelingsprogramma doorlopen, kunnen blijven verbeteren. Dit is een mooie dag, niet alleen voor ons team, maar ook voor het vrouwenwielrennen.”

2020

Bigla-Katusha is het seizoen voorspoedig begonnen. De beloftevolle Niamh Fisher-Black zorgde voor de eerste successen door zowel de Gravel and Tar la Femme als de Nieuw-Zeelandse wegtitel te winnen. Emma Cecilie Norsgaard en Leah Thomas zorgden vervolgens voor successen in de Spaanse meerdaagse Setmana Ciclista Valenciana.