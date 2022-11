Frans Maassen over ongekend seizoen Jumbo-Visma: “De Tour winnen is hoger dan olympisch kampioen”

Video

Frans Maassen kijkt met trots terug op het seizoen dat zijn ploeg Jumbo-Visma heeft meegemaakt in 2022. Hij beoordeelt voor de camera van WielerFlits het succesvolle jaar van de geelzwarten. “Ongekend; ik loop al heel lang mee, maar dit is by far mijn beste seizoen dat ik ooit heb meegemaakt”, vertelt de Limburger.

“Het jaar 2020 was ook niet zo slecht, maar het winnen van de Tour de France staat boven alles. Voor een wielrenner is dat het hoogste dat je kunt bereiken, hoger dan olympisch kampioen”, denkt Maassen. “Het was onze droom om de Tour te winnen. We hebben nu de gele en groene trui gewonnen, dat was super mooi om mee te maken.”

Laporte en Kooij

De verhalen van de kopmannen zijn gekend. Maar welke renner die daar buiten valt, heeft Maassen het meest verbaasd? “Olav Kooij was exceptioneel goed. Twintig jaar en twaalf overwinningen. Koen Bouwman die de bergtrui wint in de Giro d’Italia, dat is ook fenomenaal goed. En Christophe Laporte was voor mij ook een heel grote verrassing.”