donderdag 23 november 2023 om 09:28

Frans kampioen Clément Venturini maakt zich op voor drukke crosswinter

Clément Venturini kwam de voorbije weken nog niet in actie in het veld, maar daar komt snel verandering in. De 30-jarige Fransman begint komende zaterdag namelijk in eigen land aan zijn veldritseizoen, zo meldt DirectVelo. Er wacht daarna een drukke veldritperiode, met nog eens vijftien crossen.

Vorig seizoen nam de renner, die vanaf 1 januari 2024 zal uitkomen voor Arkéa-B&B Hotels, deel aan elf crossen. Nu zullen dat er dus zestien zijn. Venturini begint zaterdag met een regionale veldrit in Belmont-de-la-Loire. Een dag later staat er dan een cross op het programma in Auxerre, ook meteen zijn eerste UCI-veldrit van het seizoen.

Na een veldritloos intermezzo van twee weken maakt Venturini zich in Flamanville op voor een dubbele manche van de Coupe de France. De kans is ook groot dat hij in het weekend van 16 en 17 december zal deelnemen aan de Spaanse crossen in Xativa en Valencia, al is dit nog niet helemaal zeker.

Daarna krijgen de Belgische en Nederlandse crossliefhebbers de kans om Venturini aan het werk te zien, want de Fransman zal in de kerstperiode de Superprestige van Heusden Zolder, Exact Cross van Loenhout en de Wereldbeker van Hulst afwerken.

Kampioenschappen

In het nieuwe jaar is Venturini ook nog meerdere keren te bewonderen in de cross. De veldrijder annex wegrenner is in 2024 te zien in de Cyclocross Gullegem en de Wereldbeker van Zonhoven. Dit zijn voor Venturini ook twee belangrijke afspraken in aanloop naar het Frans kampioenschap in het Franse departement Morbihan, waar hij een zesde nationale titel hoopt te veroveren.

Venturini heeft na het Frans kampioenschap nog een belangrijke wedstrijd aangestipt: het WK veldrijden in het Tsjechische Tábor. Hij zal in aanloop naar de mondiale titelstrijd nog aan de start verschijnen van de Wereldbekers van Benidorm en Hoogerheide en de X²O Trofee van Hamme. Na het WK zet Venturini een punt achter zijn crosscampagne en gaat zijn focus uit naar het wegseizoen.