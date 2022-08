Frankrijk trekt met vijf sprinters naar EK wielrennen in München

De speltip ‘spreid je winstkansen’ is bij de Franse bondscoach duidelijk binnengekomen. Voor het Europees kampioenschap wielrennen in München heeft Frankrijk namelijk vijf sprinters opgesteld, waarvan Arnaud Démare, Bryan Coquard en Hugo Hofstetter het meest in het oog springen.

Op zondag 14 augustus worden Démare, Coquard en Hofstetter ook omringd door Rudy Barbier en Jérémy Lecroq. Stuk voor stuk rappe mannen, die allemaal een rol van betekenis kunnen spelen op het EK in Duitsland. De vraag is in wie als kopman uitgespeeld gaat worden door Les Bleus.

Thomas Boudat, Dorian Godon en Clément Russo maken de selectie compleet en mogen gezien worden als de werkpaarden van het Franse achttal. Wie namens Frankrijk het EK tijdrijden zal betwisten op woensdag 17 augustus, wordt op een later moment bekend.

Nederland en België hebben gekozen voor een duidelijke kopman voor het EK in München. Fabio Jakobsen is de sprinter van dienst, met Danny van Poppel als belangrijkste lead out. Tim Merlier wordt vooruitgeschoven bij België en hij krijgt onder meer Yves Lampaert, Edward Theuns en Bert Van Lerberghe met zich mee.