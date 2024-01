maandag 22 januari 2024 om 15:06

Frankrijk rekent voor WK veldrijden in Tábor op Venturini, Clauzel en jeugdtoppers

De Franse wielerbond heeft de renners aangewezen, die over iets minder dan twee weken aan de start zullen verschijnen van het WK veldrijden (3-4 februari) in Tábor. Bij de elitemannen is het uitkijken naar Clément Venturini, maar het zijn vooral de Franse junioren en beloften die met goede papieren afzakken naar Tsjechië.

Maar we beginnen bij de elitecategorieën, al loopt het bij de Fransen niet over van kwaliteit. De selectie voor de elitewedstrijd bij de mannen bestaat slechts uit twee renners: David Menut en Clément Venturini. Die laatste kan wellicht verrassen in Tábor, in de wetenschap dat hij twee jaar geleden nog knap vijfde werd op het WK in het Amerikaanse Fayetteville. Dat het met zijn vorm wel snor zit, bewees hij zondag nog met een tiende stek in de Wereldbeker van Benidorm.

Hélène Clauzel en Amandine Fouquenet vertegenwoordigen de Franse eer in de WK-wedstrijd voor elitevrouwen. Clauzel, de huidige Frans kampioene in het veld, werd dit seizoen al twee keer negende in de Wereldbeker, niet geheel toevallig in Troyes en Flamanville. Ze zal in Tábor wellicht ook mikken op een top 10-notering, maar de concurrentie bij de elitevrouwen is moordend.

Het zal vanuit Frans oogpunt toch vooral moeten komen van de junioren en beloften. In de jeugdcategorieën mag Frankrijk namelijk wel hopen op eremetaal en zelfs wereldtitels. Zo zal Célia Gery als topfavoriet beginnen aan het WK veldrijden voor junioren vrouwen en is Aubin Sparfel misschien wel de topfavoriet bij de junioren mannen.

En ook bij de beloften mannen is het uitkijken naar enkele Fransen, en dan met name Léo Bisiaux (vorig jaar nog wereldkampioen bij de junioren), Martin Groslambert en Rémi Lelandais. Die laatste was al derde op het voorbije EK voor beloften in het Franse Pontchâteau.

Franse selecties voor WK veldrijden in Tábor (3-4 februari)

Elitemannen

David Menut

Clément Venturini

Elitevrouwen

Hélène Clauzel

Amandine Fouquenet

Beloften mannen

Léo Bisiaux

Nathan Bommenel

Martin Groslambert

Rémi Lelandais

Corentin Lequet

Beloften vrouwen

Lauriane Duraffourg

Electa Gallezot

Olivia Onesti

Junioren mannen

Paul Seixas

Jules Simon

Aubin Sparfel

Louis Tanguy

Théophile Vassal

Maxime Vezie