Frank van den Broek stapt tussentijds over naar opleidingsploeg Team dsm-firmenich

Frank van den Broek maakt deze maand nog de overstap naar de Development Team dsm-firmenich, de opleidingsploeg van het gelijknamige WorldTour. De 22-jarige Nederlander, gisteren nog ritwinnaar in de Tour of Qinghai Lake, rijdt sinds dit jaar voor ABLOC CT.

De 22-jarige Nederlander brak vorig jaar door in het nationale circuit. Dit seizoen wist hij op een niveau hoger die opmars door te trekken met onder andere de eindoverwinning in de Tour de l’Oise (UCI 2.2). Het grote publiek leerde hem vorige maand kennen dankzij een prominente rol op het Nederlands kampioenschap.

De eerstejaars elite kon op het NK in Limburg tot diep in de finale meekomen met de grote mannen. In het slot van de wedstrijd rond Watersley reed hij zelfs enige tijd solo aan de leiding. In de slotronde, op acht kilometer van het eind, werd hij pas gegrepen.

Einde U23

Zijn tussentijdse overstap naar het Development Team dsm-firmenich is opvallend. Sinds de oprichting van de opleidingsploeg, in 2017 als Development Team Sunweb, heeft de ploeg zich altijd gepositioneerd als U23-ploeg. Met de komst van Van den Broek, die eerstejaars elite is, neemt de ploeg afscheid van dat principe.

Van den Broek tekent een overeenkomst tot eind 2024.