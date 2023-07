Frank van den Broek trekt goede lijn door met winst in Tour of Qinghai Lake

Opnieuw Nederlands succes in de Tour of Qinghai Lake (2.Pro). Frank van den Broek heeft namelijk de vierde etappe, met aankomst in Menyuan, op zijn naam geschreven. De 22-jarige renner soleerde in natte omstandigheden naar de overwinning en bezorgde zijn ploeg ABLOC CT alweer de tweede zege op Chinese bodem.

Op dag vier van de Tour of Qinghai Lake trokken de renners nog wat noordelijker, naar Menyuan. Het peloton moest twee beklimmingen overwinnen, maar al te lastig waren die niet. De eerste, vroeg in de koers, was weliswaar lang, maar niet al te steil. De tweede, op zo’n veertig kilometer van het einde, was slechts van de vierde categorie. De sprinters roken met andere woorden hun kans in deze rit, al hadden de vluchters deze rit ongetwijfeld ook met rood omcirkeld in het routeboek.

Seizoensrevelatie Frank van den Broek in de aanval

Frank van den Broek was zo’n vluchter. De 22-jarige Nederlander van ABLOC CT koos al vroeg voor de aanval en kreeg het gezelschap van de Italiaan Stefano Gandin van Team Corratec-Selle Italia. Deze twee vluchters wisten een maximale voorsprong bijeen te fietsen van goed zes minuten, maar leken toch bezig aan een vrij kansloze missie. Toch wisten Van den Broek en Gandin het peloton tot het uiterste te dwingen. Met nog goed veertig kilometer te gaan, bedroeg de voorsprong nog altijd ruim vijf minuten.

Er zat kortom muziek in de aanval van de Nederlander en Italiaan, maar voor Van den Broek ging het nog niet hard genoeg. De beloftevolle Nederlander besloot met nog goed vijftien kilometer te fietsen afscheid te nemen van zijn Italiaanse metgezel, en soleerde vervolgens in zeer regenachtige omstandigheden naar de overwinning. Van den Broek had in de finale alle tijd om een zegegebaar te maken.

Nieuwe sportieve uitschieter

De talentvolle renner trekt zo de goede lijn van de voorbije maanden door. De Zuid-Hollandse laatbloeier maakte eerder dit seizoen al indruk met ereplaatsen in onder meer Olympia’s Tour en de Fléche du Sud, maar vooral met rit- en eindwinst in de Franse rittenkoers Ronde de l’Oise. Ook op het voorbije NK wielrennen reed hij zich in de kijker. In de tijdrit werd hij zesde, in de wegwedstrijd eindigde hij – na een zeer aanvallende koers – als achtste.

𝗕𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗠! Our second win in the Tour of Qinghai Lake! Frank van den Broek wins stage 4 in the Tour of Qinghai Lake! 🤩#RideToWin • #TDQL2023 🇨🇳 pic.twitter.com/dKZr7yKsXJ — ABLOC Continental Team (@ABLOC_CT) July 12, 2023

Voor zijn ploeg ABLOC CT is het dus alweer de tweede zege in deze Tour of Qinghai Lake. Nils Sinschek wist eerder al de tweede etappe naar Guide te winnen.