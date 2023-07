Frank van den Broek over overstap naar Development Team dsm-firmenich: “Perfecte plaats voor mij”

Vorige week meldde WielerFlits dat Frank van den Broek in juli nog zou overstappen van ABLOC CT naar Development Team dsm-firmenich, de opleidingsploeg van het gelijknamige WorldTeam. Nu is de overstap ook bevestigd in een persbericht. Van den Broek heeft een overeenkomst getekend tot eind 2024.

Van den Broek brak vorig jaar door in het nationale circuit. Dit seizoen wist hij die opmars door te trekken met onder andere de eindoverwinning in de Tour de l’Oise (UCI 2.2) en een ritzege in de Tour of Qinghai Lake (2.Pro). Het grote publiek leerde hem vorige maand kennen dankzij een prominente rol op het Nederlands kampioenschap.

“Ik ben heel enthousiast over deze kans om me bij Team dsm-firmenich aan te sluiten gedurende het seizoen”, zegt de 22-jarige Nederlander in een reactie. “Ik hoop mijn ontwikkeling door te kunnen zetten in de hoop in de toekomst in de WorldTour te kunnen rijden. De renners en de staf hebben duidelijk veel kennis en ervaring, dus ik denk dat dit de perfecte plaats zal zijn voor mij om te verder te ontwikkelen als renner.”

Terwijl Frank van den Broek Development Team dsm-firmenich versterkt, is Joris Reinderink juist vertrokken bij de opleidingsploeg. De ploeg en Reinderink hebben in goed overleg besloten om hun samenwerking per 1 juli te beëindigen.

