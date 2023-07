Belofte Joris Reinderink eerder weg bij Team dsm – firmenich

U23-wielrenner Joris Reinderink en Team dsm – firmenich hebben besloten om per 1 juli 2023 hun samenwerking te beëindigen. In goed overleg is het besluit genomen om eerder hun wegen te scheiden zodat Jorin alvast de mogelijkheden kan verkennen om naar een nieuw team over te stappen. Joris Reinderink en de ploeg kijken terug op een goede samenwerking en op mooie behaalde successen, zo geven beide partijen aan.

De 19-jarige Joris Reinderink is de jongere broer van Pepijn Reinderink die tot vorig seizoen uitkwam voor het Development Team DSM. Afgelopen winter stapte Pepijn Reinderink over naar de opleidingsploeg van Soudal – Quick Step waarvoor hij onlangs de Nederlandse titel U23 op de weg behaalde. Door de komst van Frank van den Broek bij de opleidingsploeg van Team dsm – firmenich kon de ploeg meewerken om de jongste Reinderink-broer eerder de ploeg te laten verlaten.