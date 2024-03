Youri IJnsen • zaterdag 2 maart 2024 om 07:45 zaterdag 2 maart 2024 om 07:45

Francesco Busatto koos bewust voor Intermarché-Wanty: “België is wielerwetenschap”

Interview In zijn allereerste koers voor Intermarché-Wanty werd Francesco Busatto vorig jaar vierde in de Muscat Classic. Later veroverde hij ook de Italiaanse beloftentitel en won hij een rit in de Orlen GP (UCI Nation’s Cup). Tevens zegevierde hij in Luik-Bastenaken-Luik U23, want hem tot tranen toe beroerde. “Dat kwam omdat ik nog nooit in mijn leven een koers had gewonnen”, vertelt Busatto aan WielerFlits. Maak kennis met het 21-jarige talent, met wie Intermarché-Wanty grote plannen heeft.

De kleine Italiaan is zaterdag als eerstejaarsprof actief in Strade Bianche. Een zware koers dat onderdeel is van een groter plan. Daarover zo meer. Maar eerst nog eens terug naar die belofteneditie van Luik vorig jaar. Na zijn zege was de Italiaan hevig geëmotioneerd. Het bleek zijn eerste zege ooit. “Ik begon op mijn veertiende met wielrennen en nooit eerder won ik. Niet bij de junioren, niet bij de nieuwelingen, niet in de andere jeugd. Nog nooit. Ik ben altijd kleiner geweest dan mijn tegenstanders. Pas twee jaar geleden werd ik fysiek de gelijke van hen.”

“Wel zat ik altijd dichtbij de zege, moet ik zeggen”, herinnert de rustig ogende, ietwat gereserveerde Italiaan. “En toen kwam die zege in Luik… Het klinkt misschien stom, maar ik was helemaal niet klaar om te winnen. Mentaal kon ik me het niet voorstellen hoe het was of hoe het zou voelen om een koers te winnen. Ik kan je nu zeggen: het is onbeschrijflijk mooi. Ik kreeg er ook veel meer vertrouwen door. In het verder verloop van het seizoen was ik ook best in orde, hè? Het jaar ervoor (2022, red.) reed ik ook al een goede Giro d’Italia U23. Het team hielp me enorm.”

Begonnen vanwege broer

Busatto werd geboren en groeide op in Bassano del Grappa, aan de voet van de Italiaanse Vooralpen. Een plek met een rijke wielerhistorie. Jarenlang was er op de Velodromo Rino Mercante de Zesdaagse van Bassano del Grappa en in 1985 was er ook het WK baanwielrennen. Bovendien vond er in 1991 de allereerste Wereldbeker in het mountainbiken plaats. Naast Busatto komen nog vier profs uit dezelfde plek: Sofia Bertizzolo (UAE Team ADQ), Marco Frigo (Israel-Premier Tech), Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious) en Alex Tolio (VF Group-Bardiani CSF).

“Ik wilde graag profrenner zijn”, vertelt Busatto over zijn jeugdjaren. “De reden waarom ik begon met wielrennen, kwam door mijn oudere broer. Hij was ploegleider in een jeugdteam. Dat was Cycling Team Cassola, vlakbij ons thuis. Vanuit die ploeg heb ik eigenlijk alleen maar bij lokale teams gereden. Mijn grote idool was Peter Sagan, al denk ik dat iedereen van mijn generatie dat zegt. Hij heeft een enorme persoonlijkheid, heeft veel energie en rijdt heel erg spectaculair. Dan kom je al snel in aanmerking om een idool te zijn. Ook al ging het de laatste jaren wat minder.”

Samenrijden met de Slowaak deed Busatto nog niet. “Gelukkig niet!”, lacht de Italiaan. “Al was ik hem dan zeker gaan opzoeken. Ik houd ook van renners zoals hem. Ik hoop mezelf ooit in eenzelfde type te ontwikkelen. Ik ben geen zware jongen, maar wel best explosief. Niet zo snel als Sagan, maar ik hoop op een bepaalde manier me wel zo te ontwikkelen. Ik reed overigens al wel koersen met Julian Alaphilippe en Tadej Pogačar. Daarvan raakte ik echt onder de indruk. Tegelijkertijd is het zo dat als je om je heen kijkt, ik mezelf besef dat ik mijn droom aan het realiseren ben.”

Loodzware ontdekkingstocht

Die droom brengt hem dit jaar als prof in het shirt van Intermarché-Wanty. Ze hebben snode plannen met Busatto. Op termijn moet hij uitgroeien tot hun kopman voor de Ardennenklassiekers. Teammanager Aike Visbeek is van mening dat als je dat wilt, je daarvoor inhoud moet kweken. De jonge Italiaan heeft daarom een loodzwaar programma voorgeschoteld gekregen, met vrijwel alleen maar WorldTour-koersen. “Ook afgelopen seizoen heb ik al enkele zware wedstrijden met het WorldTeam gereden. Daarvan is mijn conditie al gegroeid. Ik ga doen wat ik kan doen.”

“Daarbij moet ik zeggen dat ik ook nog heel veel te leren en ontdekken heb”, gaat Busatto – die in zekere zin iets wegheeft van Paolo Bettini – verder. “Ik doe veel belangrijke wedstrijden, waarin ik kan kijken hoe ver ik kom. Dat wij geen uitgesproken kopman voor de Ardennenklassiekers hebben? Leuk, maar ik voel mij niet de leider om daar naartoe te gaan. Ik rijd dit jaar overigens alleen de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl, omdat ik de dinsdag na Luik-Bastenaken-Luik ook al start in de Ronde van Romandië. Ik neem in dit toch al zware programma, geen risico’s.”

Op dat loodzware programma staan naast Strade Bianche, ook de Ronde van Catalonië, de Volta Limburg Classic, de Ronde van het Baskenland, de Brabantse Pijl, de Amstel Gold Race en de Ronde van Zwitserland. In het najaar volgen dan nog de Bretagne Classic, de BEMER Cyclassics en de Ronde van Lombardije. “Als ik iemand kan helpen, ben ik de eerste die zich aandient”, zegt Busatto daar over. “Maar het is wel fijn dat ik in de klassiekers een vrije rol heb. Van daaruit kan ik nu al ontdekken hoe me vooraan te handhaven en te zien wat ik de komende jaren moet leren.”

Belgische leerschool

“Het hoofddoel voor dit seizoen is om mijn motor te vergroten”, legt de jonge Italiaan uit. “De ploeg geeft me de kans om veel mooie, lastige WorldTour-koersen te rijden. Natuurlijk hoop ik stiekem ergens top-10 te kunnen rijden. Dat zou een grote droom zijn. Ik houd enorm van steile beklimmingen en zo zie ik dit jaar eigenlijk ook. Het gaat erg zwaar zijn, dat weet ik. Maar met dit programma kan ik mezelf echt goed verbeteren. Ik kan zien wat het wielrennen inhoud. Daarom denk ik ook dat ik het nodig heb. Misschien kan ik in de toekomst dan van voren koersen.”

Juist omdat Busatto nooit won in zijn jeugdjaren en het feit dat er amper nog Italiaanse ploegen op topniveau acteren, belandde hij bij Intermarché-Wanty. “De hoofdreden waarom ik hier ben, is omdat er geen Italiaans WorldTeam is. Daarmee wil ik niets afdoen aan deze ploeg, want voor mij is het echt goed. In Italië zeggen we dat België de school van de wielerwetenschap is. Je kunt hier heel veel koersen op Belgische stijl. Daar doe je heel veel ervaring mee op en je verbetert jezelf in positioneren. Ook leer je beter met een fiets rijden op die smalle, tricky wegen hier in België.”

“Wat ook het mooie aan Intermarché-Wanty is: ik heb hier niet veel druk. Daarom is deze ploeg echt goed voor me. Ik kan mezelf hier prima ontwikkelen. Dat was in een grote Italiaanse ploeg toch moeilijker geweest, omdat die dan ofwel meer kopmannen telde, ofwel sneller prestaties van mij had verwacht. Overigens is het voor jonge Italianen op dit moment sowieso veel moeilijker om de stap naar de profs te maken, omdat er bijna geen enkele ploeg is die investeert in Italiaanse talenten.” De Waalse ploeg doet dat dus wel; zij dichten Busatto een grote toekomst toe.