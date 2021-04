Finishfoto wijst Arvid de Kleijn aan als winnaar: “Ik was niet zeker op de streep”

Er was een fotofinish voor nodig om Arvid de Kleijn aan te wijzen als ritwinnaar van de openingsetappe in de Ronde van Turkije. De Nederlandse sprinter versloeg Kristoffer Halvorsen met nipt verschil in de straten van Konya. “Ik ben echt heel blij”, reageert De Kleijn na afloop.

Het is voor De Kleijn zijn eerste zege voor zijn nieuwe ploeg Rally. “Voor de ploeg ben ik heel blij dat we deze etappe hebben kunnen winnen. Dit is geweldig voor ons”, vertelt hij aan Cyclingnews. “De weg ging in de laatste rechte lijn een beetje omhoog en ik vond nog wat kracht. Het was een lange sprint, van ongeveer 400 meter, en het was heel close met Halvorsen.”

“Ik was er niet zeker van dat ik gewonnen had, en hij wist het ook niet zeker. Maar ik denk dat het een mooie sprintaankomst was”, aldus De Kleijn, die in de laatste bocht niet gehinderd werd. Dat werden favorieten als Mark Cavendish en Jasper Philipsen wel. “Ik zag niet waar Cavendish en Philipsen waren. Ik ben er gewoon vol voor gegaan.”

De Ronde van Turkije is pas de derde wedstrijd van het seizoen voor De Kleijn, die in zijn eerste wedstrijd van het jaar hard viel. “Ik kwam naar ten val in ClĂĄsica de AlmerĂ­a en liep een nekblessure op. Ik moest daardoor een maand rust nemen. Het is geweldig om nu terug te zijn. Dit is mijn echte seizoensstart. Het is lastig om te zeggen wat ik nog meer kan, maar het is een goed begin”, zegt de oud-renner van Jo Piels, Baby Dump, Metec-TKH en Riwal.

‘Arvid is een groot talent’

Ploegleider Pat McCarthy noemt de ritwinst van De Kleijn een ‘grote zege’. “We hadden deze zege nodig om vertrouwen op te doen en om het momentum te pakken voor ons koersprogramma. Het is moeilijk om uit te leggen hoe belangrijk deze zege is voor de ploeg”, aldus McCarthy. “Verder ben ik niet verrast door deze zege. Ik geloof echt in Arvid. Hij is een groot talent en we zijn blij dat we hem in ons team hebben.”