Arvid de Kleijn kampt met nekblessure

Arvid de Kleijn leek in eerste instantie goed weg te komen na zijn val in de Clásica de Almería. De snelle man van Rally blijkt nu toch een nekblessure aan zijn crash te hebben overgehouden.

De Kleijn kwam in de Clásica de Almería, nu drie weken geleden, op 55 kilometer van de streep ten val, waarna hij zijn eerste koers voor Rally vroegtijdig moest beëindigen. De ploeg liet na de wedstrijd weten dat de Nederlander geen ernstige verwondingen had opgelopen.

Toch bleef hij in de weken na zijn val last houden van hoofdpijn en ook had hij nekklachten. Uit een CT-scan bleek uiteindelijk dat zijn twee bovenste halswervels waren verschoven. Ook was er vocht tussen de wervels aan het licht gekomen.

Het is nog niet bekend hoelang De Kleijn aan de kant staat.