Formolo spreekt kritiek tegen: “Pogacar heeft geen zwakke ploeg”

Davide Formolo heeft na afloop van de bergetappe naar Tignes gereageerd op de kritiek aan het adres van UAE Emirates. “Mensen blijven zeggen dat Tadej Pogačar vaak alleen gelaten wordt en dat we een zwakke ploeg hebben, maar dat is niet waar”, aldus de Italiaan tegen Cyclingnews.

In de eerste week zette Pogačar zijn ploeg al meerdere keren op kop. “We waren de enige ploeg die gecontroleerd heeft in die etappe van 250 kilometer. We reden toen met zeven man tegen een kopgroep van 25 renners. Men zei dat die aanval de Tour op zijn kop zou zetten, maar we hielden alles onder controle. Zo slecht zijn we echt niet”, zegt Formolo.

“En op weg naar Tignes waren we opnieuw aanwezig. Iedereen deed zijn werk om de koers te controleren, een goed tempo te rijden en Tadej te beschermen”, gaat de klimmer verder. “Hardrijders als Bjerg, Laengen en Costa deden veel werk, net als Hirschi. Daarna waren Majka en ik er ook nog. Door de valpartij van Brandon McNulty kwamen we iemand tekort en dus besloot ik langer te werken in de vallei.”

Op de slotklim naar Tignes kwam Pogačar wel alleen te zitten, maar desondanks pakte de geletruidrager tijd op de concurrentie. “Zijn kracht is dat hij 22 jaar is, zorgeloos koerst en houdt van de fiets. Het ziet er allemaal makkelijk uit voor hem, dus het is een genoegen om voor Tadej te werken. Hopelijk help ik hem naar zijn tweede Tourzege”, zegt Formolo.