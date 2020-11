Fofonov over Astana: “Vlasov krijgt een belangrijke rol na vertrek López”

Dmitriy Fofonov heeft in gesprek met Vélo-Club.net uitgebreid vooruitgeblikt op het nieuwe seizoen van Astana. De WorldTour-ploeg gaat Astana-Premier Tech heten en heeft de 31-koppige selectie al rond. “Het is beter om te veel dan te weinig renners te hebben”, vertelt de ploegmanager.

Met de contractverlenging van Alexey Lutsenko werd de selectie voor 2021 afgerond. Met 31 renners is het een volle ploeg. “Het risico is dat, als alles goed gaat, het moeilijk is om iedereen een gelijk programma te geven. Maar het is beter om te veel dan te weinig renners te hebben, vooral omdat we ook veel jongeren in de ploeg hebben”, aldus Fofonov.

Astana raakte onder meer Miguel Ángel López kwijt. De klimmer vertrekt naar Movistar. “We hebben hem een voorstel gedaan, maar dat was niet zoveel als wat hem elders werd geboden. Vanuit sportief oogpunt wilde Miguel wel blijven”, zegt de manager van Astana. “Maar dat is niet alles. Ik ga niet klagen dat we geen geld hebben, maar sommigen hebben meer en iedereen beheert dat zo goed als ze dat kunnen.”

Aleksandr Vlasov en Jakob Fuglsang

De opvolging voor López staat al klaar. “Ja, we hebben Aleksandr Vlasov en ik denk ook aan Harold Tejada. En Ion Izagirre, Gorka Izagirre, Jakob Fuglsang, Alexey Lutsenko… Zo hebben we meerdere renners”, somt oud-renner Fofonov op.

Van een vertrek van Vlasov naar INEOS Grenadiers kwam het niet, ondanks geruchten. “Alexander Vinokourov sprak hem voor de Vuelta, en we hebben hem gezegd dat hij na het vertrek van López een belangrijke rol krijgt in het team. Hij heeft nog een jaar contract en is een slimme jongen. Hij wint, is zeer perfectionistisch en ik denk dat hij over twee jaar op het podium van een grote ronde staat”, voorspelt hij over de Rus.

Voor Jakob Fuglsang is de planning voor 2021 nog niet rond. Ploegleider Giuseppe Martinelli gaf aan dat de Deen zich meer zal richten op de klassiekers en minder op de grote rondes. “Maar neem Richie Porte als voorbeeld”, reageert Fofonov.

“Hij richtte zich elk jaar op een klassement in de Tour en dat lukte niet. Dit jaar was het geen doel en eindigt hij op het podium… We wachten nog op het Giro-parcours en dan nemen we een beslissing welke grote ronde Jakob gaat rijden.”

Fabio Aru

Een oud-renner van Astana meldde zich ook. Fabio Aru zit nog zonder ploeg nu UAE Emirates zijn contract niet verlengt. “Hij heeft zich gemeld bij ons en ik heb met hem gesproken”, aldus de manager. “We hebben altijd een respectvolle relatie gehad en hij vertelde welke ervaringen hij had opgedaan bij UAE, dat hij fouten heeft gemaakt en dat hij graag terug zou keren bij onze familie.”

Toch zeiden Fofonov en Vinokourov ‘nee’ tegen Aru. “Het was een moeilijke beslissing, maar we konden niet meegaan in zijn verzoek. Het beleid van de ploeg is veranderd na het vertrek van Fabio en van Vincenzo Nibali. We richtingen ons nu op het ontwikkelen van jonge talenten, met wie we plannen maken voor de toekomst”, zegt Fofonov.