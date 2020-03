Floris Gerts over Tarteletto-Isorex: “Ik had niet bij dit team moeten gaan fietsen”

Floris Gerts werd vorig jaar op staande voet ontslagen bij Tarteletto-Isorex, waarna hij het fietsen op een lager pitje zette. De 27-jarige Nederlander ging verder met zijn studie Geneeskunde, maar stond zondag wel als opvallende naam aan de start in de Dorpenomloop Rucphen. “Nee, ik heb geen ambities meer in het wielrennen qua resultaten. Ik vind fietsen gewoon heel leuk.”

Met clubploeg HSK Trias-Mooi Jong staat Gerts aan de start in Rucphen. “Ik wilde heel graag doorgaan met wedstrijden blijven rijden”, legt hij uit. “Ik ga lekker proberen te fietsen en als ik die andere gasten kan helpen ten koste van mijn eigen resultaten, dan vind ik dat prima.”

Gerts ambieert dus geen goede resultaten meer. Dat is logisch, aangezien de Nederlander zijn studie Geneeskunde per 1 september 2019 weer full-time heeft opgepakt. “Ik ben weer begonnen met geneeskunde en ik loop nu co-schappen. Dat zijn heel andere dagen. Het is pittig op een andere manier. Ik probeer af en toe nog een beetje te fietsen, omdat ik het mooi vind om dat naast geneeskunde te doen.”

Tarteletto-Isorex

Het is duidelijk dat het leven van Gerts stevig is veranderd, nadat hij in augustus werd ontslagen bij Tarteletto-Isorex. Met spijt kijkt de coureur terug op zijn beslissing om begin 2019 voor het Belgische Continental-team te gaan rijden. “Ja, daar heb ik spijt van. Ik had niet bij dit team moeten gaan fietsen. Ik heb echter geen spijt dat ik door ben gegaan met fietsen.”

Volgens eerdere berichtgeving zou Gerts via WhatsApp dreigende taal hebben ge-uit richting naar het teammanagement van de ploeg, maar hijzelf is zich van geen kwaad bewust. “Ze hebben ineens gezegd, goh, het is klaar. Dat kan jouw werkgever ook ineens uit het niets zeggen en dan denk je van god, wat gebeurt hier allemaal. Ik heb besloten om dat via de CPA uit te werken. Ik ben daar nog steeds mee bezig, maar dat gaat niet heel snel.”

De fijne details laat hij daarom nog even liever achterwege. “Ik wil daar nog wel een keer wat over zeggen, maar niet nu”, aldus Gerts. “Ik speel het liever op een manier waar we wat aan hebben en opdat het niet gebeurt in de toekomst. In de media is het een hoop moddergooien en ik heb al gezien dat dat meer schaadt dan baat, dus ik zeg daar even niet te veel over.”

“Wat hier is gebeurd, dat mag niet meer gebeuren in het fietsen”, eindigt hij rigoureus. “Dit gaat ook niet stoppen, want dit is voor mij gebeurd en na mij zal dat ook gebeuren. Tuurlijk ben ik geschaad in de media en dat is niet leuk, maar we zullen zien wat er gaat gebeuren. Vandaag heb ik in ieder geval geen hard feelings in de koers naar mijn voormalige ploeggenoten. Daar kon ik het altijd goed mee vinden.”