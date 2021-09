Floris De Tier een jaar langer bij Alpecin-Fenix

Floris De Tier heeft zijn aflopende contract bij Alpecin-Fenix met een jaar verlengd. De 29-jarige klimmer is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen bij de Belgische ploeg en daar voegt hij nog een seizoen aan toe.

De Tier maakte dit jaar onder meer zijn opwachting in de Ardennenklassiekers, en in de Vuelta a España hielp hij Jasper Philipsen naar twee ritzeges. Zelf wist De Tier in de voorlaatste etappe van de Vuelta tiende te worden. “Na een moeilijk 2020 ben ik blij dat ik dit jaar in staat was om mijzelf te bewijzen als helper, en dat ik mijn eigen kansen kon pakken”, reageert De Tier.

“Dat heeft mij veel vertrouwen gegeven. Ik vind het een leuke rol die de ploeg mij gegeven heeft, en ik ben blij dat ik mijn contract verlengd heb. We zijn als groep heel close met elkaar, wat het heel leuk maakt om onderdeel van te zijn. Dat is de sleutel tot ons succes”, geeft de oud-renner van Topsport Vlaanderen-Baloise en Jumbo-Visma aan.