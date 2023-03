Florian Vermeersch voert de forcing: “Met Arnaud De Lie is het comfortabel koersen”

Interview

Twijfel er niet aan: Florian Vermeersch is meer dan in orde. De 24-jarige coureur van Lotto Dstny is goed begonnen aan het seizoen 2023 en toonde zich al meermaals in het offensief. Dat deed hij deze week nog in Nokere Koerse. “Het was net niet voor mij, maar ik ben wel erg blij met mijn vorm.”

Woensdag stond in Vlaanderen Nokere Koerse op het menu. Dat is een lastige wedstrijd die wel vaak eindigt in een sprint. Lotto Dstny stond zonder Caleb Ewan of Arnaud De Lie aan de start, dus moesten ze de koers hard maken. Met Milan Menten hadden ze dan nog een ideale man om het af te maken na een zware dag. “Dat was ons plan. Het was aan ons om te koersen”, vertelde Vermeersch aan WielerFlits na afloop.

“We hebben geprobeerd om in de laatste lokale ronde zo hard mogelijk te rijden.” Zodoende trokken de renners van Lotto Dstny vaak in het offensief. Arjen Livyns en Jasper De Buyst probeerden het aardig, maar de beste poging kwam van de 24-jarige Vermeersch. “Ik kreeg samen met Sep Vanmarcke, Lindsay De Vylder en Laurence Pithie een gaatje. Het was zeer jammer dat De Vylder lek reed, want hem konden we echt gebruiken.”

Vermeersch, Vanmarcke en Pithie werkten goed samen en leken zelfs even voor het peloton te kunnen blijven. Dat had veel te maken met de chaos in dat peloton. Geen enkele sprintersploeg kon zich organiseren. “We hadden echt een mooie voorsprong te pakken. In de laatste kilometers kwamen ze dan toch opeens heel dicht.”

“Vervolgens was het een beetje pokeren in de slotkilometer, waarna ik besloot om van ver aan te gaan. Dat ging goed, maar Merlier kwam met veel te veel snelheid over mij”, ging Vermeersch verder. “Uiteindelijk word Menten nog derde, dus dat is mooi.”

Offensief koersen loont: “Dat is erg belangrijk”

De Vlaming bolde zelf als elfde over de streep. Geen ereplaats dus, maar wel weer een prima resultaat. Dat is niet voor het eerst dit seizoen, vorige week werd Vermeersch nog vierde in de Profronde van Drenthe.

Naast de mooie resultaten liet Vermeersch zich ook vaak in het offensief zien in andere koersen. Zo trok hij in Omloop Het Nieuwsblad op pad met Dylan van Baarle, de latere winnaar, maar moest hij wel afhaken voor de absolute finale. Verder was Vermeersch ook een van de initiatiefnemers in Le Samyn. “Het gaat eigenlijk supergoed. Ik ben heel content dat ik me kan tonen in de finales en mee kan doen voor de overwinning. Dat is erg belangrijk en daar ben ik heel blij mee.”

‘Je weet dat je een back-up hebt als je met Arnaud De Lie koerst’

“Ik heb zin in het Vlaamse werk”, doelde hij op de aankomende drukke weken. “Mijn benen zijn goed en mentaal ben ik ook nog heel helder, dan kan je gewoon aandachtig koersen en alle situaties goed inschatten. Ik geniet ervan om de forcing te voeren. Wat er momenteel nog mist voor mij? Niet veel, winnen is gewoon moeilijk, zeker in wedstrijden als Nokere Koerse. De sprintersploegen kunnen het vaak toch nog rechttrekken.”

Vermeersch trekt met andere woorden met vertrouwen naar het vervolg van het voorjaar. Daar kan hij samen met onder meer Victor Campenaerts en De Lie hopen op een grote overwinning. “Het is aangenaam koersen, zeker met Arnaud erbij. Je hebt dan een back-up als het minder loopt. Je weet dat je kan aanvallen en dat je kan rekenen op Arnaud achter u, dat maakt het heel comfortabel.”

Wedstrijdprogramma Florian VERMEERSCH