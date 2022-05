Florian Vermeersch spoelt teleurstellend voorjaar weg met winst in Antwerp Port Epic

Florian Vermeersch heeft de Antwerp Port Epic 2022 op zijn erelijst gezet. De 23-jarige Belg van Lotto Soudal was in de finale van deze gravelkoers uit de Exterioo Cycling Cup de sterkste van een kopgroep van zes renners. Hij liet in Antwerpen Gianni Vermeersch en Thibau Nys achter zich. Op de erelijst volgt de Lotto Soudal-renner Mathieu van der Poel op.

De Antwerp Port Epic kenden we voorheen als Schaal Sels en had de laatste jaren winnaars als Wout van Aert (2016), Taco van der Hoorn (2017) en dus Van der Poel, die vorig jaar won na een sprint met diezelfde Van der Hoorn. Over een totale afstand van 182 kilometer lagen verspreid 28 kilometer aan kasseistroken en 36 kilometer aan onverharde gravelstroken. Met daarvan nog drie stroken in de laatste tien kilometer, beloofde ook de editie van 2022 opnieuw een waar spektakelstuk te zijn.

Na diverse pogingen lukte het zes renners om de vlucht van de dag te vormen. Sven Burger (BEAT Cycling), Eamon Lucas Franck (EvoPro), Jacob Relaes (Tarteletto-Isorex), Tom Sexton (Black Spoke), Stijn Siemons (Geofco Doltcini) en man in vorm Roel van Sintmaartensdijk (Volkerwessels CT) bundelden de krachten, maar veel ruimte kregen zij niet. Sexton en Franck konden het tempo van de overige vier niet aan en vielen onderweg terug uit de kop van de koers. Jens Reynders en Milan Menten sprongen dan juist weer over naar het viertal.

Finale vroeg opengebroken

In de finale van de koers werd er veel gevallen. Ook twee leden van de oorspronkelijke vroege vlucht misten een bocht en kusten hard het asfalt. Niet veel later zat hun avontuur erop. Op net iets meer dan vijftig kilometer voor het einde greep het peloton – dat toen uit niet meer dan veertig renners bestond – de kopgroep terug. Daarna volgden verschillende demarrages, maar al die groepjes kregen niet veel ruimte van Alpecin-Fenix, Intermarché-Wanty-Gobert en Lotto Soudal.

Onder aanvoering van Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix, die deze koers in 2020 won) wisten naast hem nog vijf renners plots een breuk met de rest van het peloton te forceren. Vermeersch’ ploeggenoot Timo Kielich sprong mee, net als naamgenoot Florian Vermeersch, Adrien Petit, Jens Reynders en toptalent Thibau Nys. Zodoende hadden alle koersbepalende ploegen een pion van voren. In het peloton zakte het tempo snel, waardoor de zes mochten strijden om de winst.

Het zestal bezorgde ons een interessant schouwspel in de laatste tien kilometer. Kielich probeerde het numerieke overtal op de laatste gravelstrook uit te buiten, maar Nys sprong op zijn wiel. Ze sloegen een mooi gat, maar Kielich durfde of mocht niet verder rijden met de Europees kampioen bij de beloften. Verschillende aanvallen volgde, met daarbij steeds Nys en Gianni Vermeersch. Florian Vermeersch reed steeds het gat dicht, waarna hij zelf versnelde.

Gianni Vermeersch en Nys vonden elkaar heel eventjes, maar al vrij snel stokte de samenwerking. Daarna was Florian Vermeersch ribbedebie, al maakte hij op twee kilometer voor het einde nog de fout door op de grote weg de buitenbocht te nemen. Ondanks dat Gianni Vermeersch in de laatste honderden meters nog probeerde terug te keren bij zijn naamgenoot, mocht dat niet baten. Voor Vermeersch was het zijn eerste profzege. Vorig jaar werd hij nog tweede in Parijs-Roubaix, maar het afgelopen voorjaar bleef pech hem achtervolgen.