zaterdag 10 februari 2024 om 18:44

Geen voorjaar voor Florian Vermeersch: klassiekerspecialist loopt dijbeenbreuk op bij val in Vuelta a Murcia

Een flinke tegenvaller voor Florian Vermeersch. De klassiekerspecialist van Lotto Dstny kwam in de Vuelta a Murcia hard ten val en liep daarbij een breuk in zijn dijbeen op. Hij zal vandaag nog geopereerd worden in Murcia, maar zal maanden uit de roulatie zijn.

Vermeersch kwam in het begin van de afdaling van de Alto Collado Bermejo, de belangrijkste klim van de dag, ten val. Hij ging over een vangrail heen en belandde in het ravijn, laat Lotto Dstny-ploegleider Dirk weten aan Het Laatste Nieuws. “Toen ik Florian zag liggen, wist ik meteen dat het serieus was. Hij lag helemaal alleen tussen enkele struiken te kermen van de pijn. Hij had zeer veel schaafwonden. Ik ben tien minuten bij hem blijven zitten, hij was er volledig de kop van in.”

Demol is zwaar ontgoocheld door het verlies van Vermeersch voor het voorjaar. “Florian was een key-player. We hebben goeie coureurs, maar iemand die op zijn 22ste tweede wordt in Parijs-Roubaix is meer dan zomaar een helper. Florian was de eerste luitenant van Arnaud en stond heel kort achter de kopman. Dit is een zware ontgoocheling voor ons.”

Vorig jaar behaalde Vermeersch de nodige ereplaatsen in het klassieke voorjaar. Zo eindigde hij zowel in de Ronde van Vlaanderen als Parijs-Roubaix als twaalfde. Daarnaast was hij vierde in de Ronde van Drenthe, elfde in Nokere Koerse en zeventiende in Gent-Wevelgem.