woensdag 14 februari 2024 om 12:18

Florian Vermeersch is na succesvolle operatie terug in België

Florian Vermeersch is in Spanje met succes geopereerd aan zijn dijbeenbreuk, opgelopen in de Ronde van Murcia. De 24-jarige wielrenner van Lotto Dstny is ondertussen ook terug in België. In het ziekenhuis van Herentals zal hij nog eens worden onderzocht, zo meldt Het Nieuwsblad.

De verwachting is dat Vermeersch ongeveer zes maanden buiten strijd is. En dat allemaal na een crash in de afdaling van de Bermejo-klim. Vermeersch kwam in het begin van de afdaling ten val. Hij ging over een vangrail heen en belandde in het ravijn, liet Lotto Dstny-ploegleider Dirk eerder weten aan Het Laatste Nieuws. “Toen ik Florian zag liggen, wist ik meteen dat het serieus was.”

De klassiekerspecialist staat dus voor een lange revalidatie, maar zijn vader Noël is optimistisch. “Ik zei hem dat hij nu vooral niet moest panikeren. Ik wees hem erop dat hij nog alles kan navertellen en dat hij sterker terugkomt. Het is cruciaal dat zijn been niet beweegt. Het dijbeen mag het scheenbeen niet raken, anders is dat nefast voor de revalidatie”, citeert Het Nieuwsblad.

“Tweehonderd procent zeker dat hij sterker terugkomt”

“Het goede nieuws is dat Florian een horizontale breuk heeft, wat gunstig is voor zijn herstel. We houden rekening met zes maanden herstel. Komt hij eerder terug, dan is dat bonus. Ik weet nu al dat we hem gaan moeten afremmen. Ik ken hem. Hij zal snel willen terugkomen. Dat gaat ook gebeuren. Maar dat heeft tijd nodig. Zo simpel is het. Ik ben tweehonderd procent zeker dat hij sterker terugkomt. Op voorwaarde dat hij de revalidatie strikt opvolgt.”