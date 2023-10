zondag 8 oktober 2023 om 19:51

Florian Vermeersch geloofde lange tijd nog in goud op WK Gravel

Florian Vermeersch streed op het WK Gravel lange tijd om de gouden medaille, maar moest in Veneto uiteindelijk genoegen nemen met zilver. Alleen Matej Mohoric bleek sneller dan de coureur van Lotto Dstny. “Ik wist dat Mohoric heel sterk was, maar ik voelde me ook heel goed”, blikte Vermeersch terug bij Sporza.

“Toen Mohoric versnelde, moest ik een gaatje laten. Ik kwam nog terug tot op enkele seconden. Ik geloofde er nog in en koos voor mijn eigen tempo”, aldus Vermeersch over de finale, toen hij op 18 kilometer van de meet gelost werd. Lange tijd volgde hij op 15 seconden. “Maar toen mijn ketting eraf ging, wist ik dat het voor de tweede plaats was.”

Vermeersch was vanaf het begin attent en overleefde elke schifting. “Het was super hectisch bij de start. Het was een kwestie van vooraan te zitten en uit de problemen te blijven. Bij de eerste klim was er dan al meteen een grote schifting. Het was spijtig dat Wout van Aert al snel moest achtervolgen na een valpartij. Vanaf moment dat we met drie waren wisten we dat we niet moesten twijfelen. Van dan was het man tegen man”, doelt hij op zijn strijd met Mohoric en Connor Swift, die brons won.