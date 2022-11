Florian Vermeersch gaat deze winter een aantal crossen rijden

Florian Vermeersch gaat deze winter een aantal veldritten afwerken. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De Belgische wielrenner van Lotto-Dstny was vroeger ook veldrijder, de sport is met andere woorden geen onbekende voor de Oost-Vlaming. Zijn laatste veldrit dateert van eind december 2020.

“Ik ga vijf crossen rijden, maar verwacht er niet veel van. Het is puur ter voorbereiding op het wegseizoen”, gaf Vermeersch aan bij HLN. “Mijn trainer vindt het prima passen in mijn schema. Het is goed voor de intensiteit, en in een wedstrijd kan je gemakkelijker diep gaan dan op training. Eind december en begin januari ga ik vijf crossen rijden.” Ambities in het veld heeft Vermeersch overigens niet, uitrijden is zijn doel.

Welke crossen het zullen zijn, staat nog niet vast. Als Vermeersch volledig kan kiezen, zullen het echter de volgende crossen zijn: Mol (23/12), Heusden-Zolder (27/12), Herentals (03/01), Koksijde (05/01) en Gullegem (07/01). “Voorlopig krijg ik nog geen gezelschap van een ploegmaat, maar ik ben aan het proberen om Brent Van Moer te overtuigen om te starten in Mol. Voorlopig wil hij nog niet happen.”