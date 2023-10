vrijdag 13 oktober 2023 om 18:32

Florian Vermeersch: “Fijn gevoel om het seizoen zo te kunnen afsluiten”

Video Florian Vermeersch klopte vrijdag Gianni Vermeersch in de Serenissima Gravel. De twee Vermeerschen bleven over na een zware gravelkoers in de regio Veneto. “Ik had wel vertrouwen in mijn sprint, maar heb het zelf toch ook een aantal keer geprobeerd”, vertelde Vermeersch na afloop aan WielerFlits.

“Het was een tactische wedstrijd. In de laatste ronde bleven we nog met zeven renners over en waren er niet echt nog koppeltjes over. Dat maakte het voor mij interessanter om te demarreren, want daarvoor was het moeilijk met koppeltjes en soms zelfs drie renners van dezelfde ploeg”, aldus de Vlaming. “Rond tien kilometer van de streep heb ik het een aantal keer geprobeerd, ondanks dat ik vertrouwen had in mijn sprint.”

Vermeersch raakte echter niet weg, waarna hij veranderde van tactiek. “Ik heb geprobeerd alles samen te houden om dan alles op alles te zitten in die sprint. Uiteindelijk bleef ik met Gianni over, die van zeer ver zijn sprint aanging. Het was een lange sprint, maar in de laatste twintig meter kon ik hem passeren.”

“Ik ben blij dat ik het heb kunnen afmaken. Het is leuk dat ik een stempel heb kunnen zetten op het Italiaanse blok aan het einde van het seizoen. Dat is een fijn gevoel”, sloot Vermeersch, die de afgelopen week ereplaatsen verzamelde, af.