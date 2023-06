Flinke tegenvaller voor Jumbo-Visma: gevallen Steven Kruijswijk geeft op in Dauphiné

Zoek niet naar Steven Kruijswijk tijdens de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné. De Nederlander was vroeg in de rit betrokken bij een valpartij en heeft de wedstrijd moeten verlaten.

Het is nog niet bekend wat de schade bij Kruijswijk precies is, noch of zijn deelname aan de Ronde van Frankrijk in gevaar komt. De 35-jarige klimmer maakt onderdeel uit van de voorlopige selectie van Jumbo-Visma voor de Tour. Wilco Kelderman, die de Giro d’Italia aan zich voorbij moest laten gaan vanwege de gevolgen van een val in Tirreno-Adriatico, is de eerste reserve.

De valpartij gebeurde vroeg in de tweede etappe. Naast Kruijswijk, konden ook Steff Cras en Romain Combaud hun weg niet vervolgen. Omdat Antwan Tolhoek, Ethan Hayter en Hugo Page zondag de wedstrijd al verlieten, zijn er nu zes opgevers deze Critérium du Dauphiné.

3 riders withdraw after the crash: Kruijswijk, Cras and Combaud https://t.co/baWqcBI65B #Dauphine — Radio Critérium du Dauphiné EN 🇬🇧 (@radiotour_en) June 5, 2023