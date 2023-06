Wilco Kelderman eerste reserve voor Tour, Vuelta reële optie voor Primoz Roglic

Jumbo-Visma houdt vast aan de beoogde selectie van acht voor de aankomende Tour de France. Ten opzichte van de ploeg die vorig jaar met Jonas Vingegaard de gele trui won, is alleen Dylan van Baarle nieuw op de plek van Primož Roglič. Wilco Kelderman is de eerste reserve, wie er ook uitvalt. Dat bevestigt Merijn Zeeman aan het Algemeen Dagblad.

“Wilco gaat in het traject richting de Tour mee. Als we hem nodig blijken te hebben, kan hij er direct staan. We hebben een sterke bank. Dat geeft rust”, aldus Zeeman over Kelderman. De Nederlandse klassementsrenner kwam dit voorjaar ten val in Tirreno-Adriatico en moest daardoor de Giro d’Italia missen.

Zijn plek in Italië werd ingevuld door Sepp Kuss, die er Roglič naar de eindzege loodste. Voor Kuss staat dit jaar de dubbel Giro-Tour op het programma, dat geldt niet voor de Sloveense Giro-winnaar. “Ik laat Primoz nu even met rust”, vertelt de sportief manager. “Daarna gaan we nieuwe plannen maken.”

“Voor het seizoen hebben we met potlood ingevuld dat hij ook de Vuelta gaat rijden. Dat is dus zeker een reële optie. Primož zou ook heel graag de Ronde van Lombardije willen rijden en winnen. Die kwaliteiten heeft hij ook zeker.”

