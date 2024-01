vrijdag 19 januari 2024 om 12:03

Flink geschaafde Luke Plapp uit koers gestapt in Tour Down Under

De Tour Down Under is een van haar topfavorieten voor de eindzege kwijt. Australisch kampioen Luke Plapp kwam donderdag hard ten val, met flink wat schaafwonden op de rug tot gevolg, en stapte in de vierde etappe uiteindelijk niet meer op.

De kopman van Jayco AlUla finishte de derde etappe op bijna tien minuten van ritwinnaar Sam Welsford. Met een compleet gescheurd shirt en veel schaafwonden kwam hij over de streep. Voorafgaand aan de vierde rit naar Port Elliot liet de Australische ploeg weten dat Plapp niet meer van start zou gaan.

“We hebben Luke de hele nacht gemonitord en helaas kan hij niet starten in de vierde etappe van de Tour Down Under, vanwege het ongemak en de voortdurende pijn door de grote hoeveelheid aan wonden”, schrijft Jayco AlUla.

De vierde etappe was er sowieso een om niet over naar huis te schrijven voor de thuisploeg, want Caleb Ewan kwam er niet aan te pas in de massasprint en werd slechts achttiende. Hij zag landgenoot Sam Welsford zijn derde ritzege van de week pakken. In het algemeen klassement staan Simon Yates en Chris Harper er nog wel goed voor, met twee heuvelritten te gaan.

Ook Cameron Scott van Bahrain Victorious ging niet meer van start in etappe vier. “Hij was betrokken bij een valpartij op hoge snelheid tijdens de derde etappe. Hij kon de rit wel uitrijden, maar start uit voorzorg niet meer.”