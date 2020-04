Flanders Classics overweegt vrouwenversie van virtuele Ronde van Vlaanderen maandag 6 april 2020 om 17:10

Flanders Classics overweegt om na het succes van de virtuele Ronde van Vlaanderen nu ook een editie voor vrouwen te organiseren. Dat vertelt CEO Thomas Van den Spiegel aan Sporza.

Meer dan 600.000 wielerliefhebbers keken gisteren naar de speciale uitvoering van de Ronde van Vlaanderen. “We zijn tevreden. Het was de bedoeling om de mensen iets te bieden in deze sportloze tijden. Er is erg goed samengewerkt en dan kan er ook in korte tijd iets moois neergezet worden”, aldus Van den Spiegel, die zich realiseert dat de sportarme periode bijdroeg aan het succes. “Er was een grote koers- en sporthonger en dat zal wel geholpen hebben”, geeft hij aan.

Hij constateert een verjonging van het publiek. “De algemene tendens was heel duidelijk: ouders zijn erin geslaagd om hun kinderen mee te laten kijken naar de koers en dat is een van de uitdagingen waar wij voor staan.”

Van den Spiegel ziet toekomst voor het project. “Dit zal de koers niet vervangen, maar hier zit wel iets in”, geeft hij aan. “Op relatief korte termijn moeten we kijken of we iets voor de vrouwelijke rensters kunnen doen. We willen als Flanders Classics tonen dat we ook met vrouwenwielrennen bezig zijn. Later moeten we kijken hoe je een mix kunt vinden tussen deze evenementen en het traditionele wielrennen”, klinkt het. “Het deelnemersveld was gisteren een belangrijke factor voor het succes. We kijken nu naar een geloofwaardig vervolg dat ook kan standhouden in een tijd zonder corona.”