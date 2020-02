Flanders Classics komt met kaartensysteem om veiligheid te verhogen vrijdag 28 februari 2020 om 13:39

Flanders Classics komt dit seizoen met iets nieuws: het organisatiecomité deelt tijdens de voorjaarsklassiekers, waaronder in Omloop Het Nieuwsblad, gele en rode kaarten uit aan volgwagens en motards die zich niet aan de regels houden. Dit om de veiligheid te verhogen na een reeks incidenten.

Flanders Classics zet alles op alles om de komende voorjaarswedstrijden zo veilig mogelijk te laten verlopen. De voetbalregel doet dit weekend zijn intrede in de koers. Het gaat specifiek om motards, bestuurders van volgwagens, cameramensen, fotografen, mobiele seingevers en alle andere mensen die zich rond het peloton begeven tijdens een wedstrijd.

De gele en rode kaarten gelden niet voor renners die zich schuldig maken aan gevaarlijk rijgedrag, maar de internationale wielerunie UCI is wel bezig met een vergelijkbaar systeem voor de coureurs. “Wie nu iets verkeerd deed, werd op de vingers getikt, maar kon in principe elke wedstrijd opnieuw zijn gangetje gaan”, zo legt Scott Sunderland van Flanders Classics uit.

“Met dit systeem willen we het hele seizoen kunnen ingrijpen, maar volgers vooral bewust maken van hun gedrag tijdens de koers. We gaan heus niet op een fluitje elke motard of volgwagen op het matje roepen en echte kaarten worden er niet getrokken. Dit is een figuurlijk waarschuwingssysteem”, aldus Sunderland. Maar wanneer komt iemand nu in aanmerking voor een kaart?

Spelregels

Sunderland: “Een fotograaf die te lang dicht bij het peloton rijdt wanneer een koerscommissaris hem al heeft gevraagd om achteruit te gaan, zal slechts een waarschuwing krijgen. Wie dat herhaaldelijk blijft doen, riskeert een gele kaart. Zie het als een laatste waarschuwing. Andere overtredingen leveren onherroepelijk een rode kaart op, zoals het negeren van een rood sein aan de overweg.”

Motards en volgwagens die het fietspad gebruiken, worden ook meteen uit de wedstrijd gehaald. “Afhankelijk van de inbreuk, al moet die al zwaar zijn, kan het zelfs voorkomen dat iemand niet mag starten in een wedstrijd later op het seizoen.” Flanders Classics heeft een veiligheidscomité samengesteld met afgevaardigden van onder meer de organisatie van de betreffende wedstrijd, Belgian Cycling en de politie om alles in goede banen te leiden.