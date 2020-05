Flanders Classics geen voorstander van herverdeling tv-gelden eendagskoersen zondag 3 mei 2020 om 10:15

De herverdeling van tv-gelden wordt vaak als oplossing genoemd voor het versterken van het verdienmodel van wielerploegen. Hoewel de Tour de France de nodige inkomsten uit tv-rechten haalt, is dat volgens Thomas Van der Spiegel voor eendagskoersen anders. “Er valt bijna niets te verdelen”, vertelt de CEO van Flanders Classics aan Sporza.

Tour-organisator ASO ontvangt volgens Sporza jaarlijks 60 à 70 miljoen euro. Bij eendagskoersen ligt dat anders. “Qua tv-gelden is er een verschil tussen eendagskoersen en een grote ronde zoals de Tour”, legt hij uit. “Het tv-geld bij een eendagswedstrijd is relatief beperkt. Als organisatoren dat geld dan nog eens aan de teams moeten afstaan, dan mag je een streep trekken door veel organisatoren”, voorspelt hij.

Nieuwe serie

Richard Plugge – naast teammanager van Jumbo-Visma ook vice-voorzitter van de belangenvereniging van professionele wielerteams – ziet meer in een andere oplossing. “We moeten samen kijken naar hoe we een betere serie van het wielrennen kunnen neerzetten”, vindt Plugge. “Dan ben ik overtuigd dat niet alleen tv-geld stijgt, maar ook de commerciële inkomsten. Over de extra inkomsten die dat met zich meebrengt, moeten we een verdeelsleutel afspreken. Ieder houdt wat hij heeft en laten we kijken hoe we het samen groter kunnen maken”, stelt hij voor.