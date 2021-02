Fisher-Black (Jumbo-Visma): “Mooie bonus dat ik de snelste tijd van de dag reed”

Finn Fisher-Black heeft zich vandaag opnieuw tot Nieuw-Zeelands kampioen tijdrijden bij de beloften gekroond. De 19-jarige renner van het Jumbo-Visma Development Team was over ruim 44 kilometer ruim de snelste. Sterker nog: met zijn tijd was hij ook als winnaar uit de bus gekomen bij de elites. Aaron Gate deed er daar namelijk negen seconden trager over.

Ook ploeggenoot George Bennett van de WorldTour-tak van Jumbo-Visma, was minder snel dan Fisher-Black. Hij gaf tien seconden prijs en strandde bij het elite kampioenschap op minder dan een seconde van Gate. Maar de beste tijd van de dag kwam dus op naam van FFB. “De wedstrijd ging bijna perfect vandaag”, vertelt de jonge Nieuw-Zeelander op de website van zijn ploeg.

“Het was de langste tijdrit die ik ooit in mijn leven heb gereden en het was een zwaar parcours met heuvels en veel wind”, doet Fisher-Black zijn verhaal verder. “Ik wist dat ik een goed tempo moest rijden, waarbij ik nog genoeg energie over zou houden voor de laatste kilometers. Het was een mooie bonus dat ik ook nog de snelste tijd van de dag reed.”