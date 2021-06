Fisher-Black derde in tijdrit Ronde van België: “Erg te spreken over mijn prestatie”

Finn Fisher-Black is in de tijdrit van de Ronde van België op het podium geëindigd. De jongeling, normaliter uitkomend voor Team Jumbo-Visma Development, reed tussen de gelouterde profs naar een knappe derde plaats op achttien seconden van dagwinnaar Remco Evenepoel.

Op het biljartvlakke parcours rondom Knokke-Heist legde de 19-jarige Fisher-Black de 11.2 kilometer af in twaalf minuten en achttien seconden. Voor even mocht de Nieuw-Zeelander plaatsnemen in de hotseat. Niet veel later werd de tijd van de jongeling nog verbeterd door Yves Lampaert en dagwinnaar Evenepoel. In het algemeen klassement staat de Nieuw-Zeelander nu vierde.

“Ik ben erg te spreken over mijn prestatie” zegt Fisher-Black op de ploegsite van Jumbo-Visma. “Ik wist van te voren niet precies wat ik van deze tijdrit moest verwachten. Ik heb niet heel veel kilometers tegen de klok in de benen en zeker niet in zo’n sterk deelnemersveld als vandaag. Ik kon het vermogen leveren dat ik voor ogen had. Het parcours was vlak, met weinig bochtenwerk. Dat ligt mij wel.”

“In de komende dagen zullen we bekijken of ik kort kan blijven staan in het klassement”, aldus Fisher-Black. Met Koen Bouwman (achtste) finishte er nog een renner van Jumbo-Visma bij de eerste tien. Bouwman: “Ondanks dat het vandaag afzien was, ging het heel goed. Dit parcours is niet ideaal voor een lichtgewicht als ik, maar ik verkeer nog steeds in de vorm van de Giro. Vanuit de ploeg ligt er geen druk om hier een goed klassement te rijden, maar die ambitie heb ik wel.”