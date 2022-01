Finish op Col de Turini en een lastige tijdrit in Parijs-Nice 2022

Het parcours van de tachtigste editie van Parijs-Nice is bekendgemaakt. De ronde begint op 6 maart in Mantes-la-Ville en eindigt een week later traditiegetrouw op de beroemde Boulevard des Anglais. Tussendoor zijn er onder andere een lastige tijdrit, meerdere heuveletappes en een aankomst op de Col de Turini.

Zoals gezegd, begint De Koers naar de Zon in Mantes-la-Ville, waar ook de finish van de eerste etappe ligt. Deze openingsrit is 159,8 kilometer lang en biedt mogelijkheden voor puncheurs en sterke sprinters. De finale is namelijk heuvelachtig en de top van de laatste helling (1,2 kilometer à 6 procent) ligt op slechts een kleine zes kilometer van de streep.

Op dag twee is de kans op een echte massasprint groter, al is het in de openingsritten van Parijs-Nice natuurlijk altijd mogelijk dat er waaiers ontstaan. Rit drie biedt – opnieuw – kansen voor de krachtsprinters. De finish is deze dag namelijk op een licht hellende strook getrokken.

Etappe vier wordt het eerste meetmoment voor de klassementsrenners. Hen staat tussen Domerat en Montluçon een korte, maar lastige tijdrit te wachten. De finish van de 13,4 kilometer lange individuele chronoproef is namelijk getrokken Côte de la Rue Buffon, een zevenhonderd meter lange helling met stijgingspercentages tot zestien procent.

Hierna volgen twee lastige etappes door het middengebergte. In de finale van rit vijf wordt de Col de la Mure (7,6 km à 8.3 procent) aangedaan, terwijl rit zes met 213,6 kilometer de langste onderneming van de ronde is. De koninginnerit volgt echter een dag later, als de streep is getrokken bovenop de Col de Turini. De 14,9 kilometer lange klim aan 7,3 procent gemiddeld was in 2019 ook al onderdeel van de route van Parijs-Nice. Destijds won Daniel Felipe Martínez de rit.

De achtdaagse ronde eindigt met een traditionele slotrit naar Nice. Hier wordt gefinisht op de Boulevard des Anglais, nadat onder meer de Col d’Eze beklommen is.

Etappeschema Parijs-Nice 2022

06/03 – Etappe 1: Mantes-la-Ville – Mantes-la-Ville (159,8 km)

07/03 – Etappe 2: Auffargis – Orléans (159,2 km)

08/03 – Etappe 3: Vierzon – Dun-Le-Palestel (190,8 km)

09/03 – Etappe 4: Domerat – Montluçon (ITT, 13,4 km)

10/03 – Etappe 5: Saint-Just-Saint-Rambert – Saint-Sauveur-de-Montagut (188,8 km)

11/03 – Etappe 6: Courthézon – Aubagne (213,6 km)

12/03 – Etappe 7: Nice – Col de Turini (155,4 km)

13/03 – Etappe 8: Nice – Nice (115,6 km)