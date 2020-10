Voortbestaan damesteam Paule Ka onzeker na nieuwe financiële problemen dinsdag 6 oktober 2020 om 09:06

Damesteam Paule Ka zit in de problemen. De nieuwe naamsponsor, die in juli Bigla-Katusha kwam vervangen, zal zijn aangekondigde vierjarige verbintenis niet nakomen. Volgens de wielerwebsite Cyclingtips komt het Franse modemerk zelfs zijn huidige verplichtingen niet na en is het einde van het team nabij.

Cyclingtips meldt dat algemeen manager Thomas Campana aan bronnen aangaf dat de toekomst van het team bijzonder onzeker is. Rensters kregen maandag al een Whatsapp-bericht (zie kader) met het verzoek de nodige documenten in te vullen om via de bankgarantie hun maandloon betaald te krijgen.

Hi everyone,

We have a bit of a tricky situation as there is a delay to the payment from the sponsor and Thomas needs to open up the Bank Guarantee in order to pay the salaries this month. I will attach the document here and I will also email it to you. Please return ASAP, this is really important if we want to get paid quickly this month. Thanks.

De bankgarantie van de UCI houdt in dat damesteams een bedrag volstorten dat gelijk is aan vijftien procent van de totale salariskosten. In geval van financiële problemen is dit een laatste redmiddel om de lonen alsnog te betalen. Het is al de tweede keer dit seizoen dat het team van Campana in zwaar weer vertoeft. In april kondigden zowel Bigla als Katusha aan de sponsoring stop te zetten. Toen werd al een eerste keer toegang tot de bankgarantie gevraagd en werd een crowdfunding-campagne opgestart.

Uiteindelijk werd de ploeg dus gered door de Franse modeketen Paule Ka, die zich tot 2024 engageerde als naamsponsor. Voorts zou het de stap naar de WorldTour zetten. Tot gisteren dus plots geruchten opdoken over nieuwe financiële problemen. Een potentiële partner voor 2021 kreeg te horen dat het team er eind dit jaar de stekker zou uittrekken. Wat later kregen allen renners het bovenstaande Whatsapp-bericht. Manager Campana was niet bereikbaar voor een reactie.