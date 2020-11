Wielertransfers 2021: Léo Vincent, Ceratizit-WNT, EOLO-Kometa, Katie Clouse

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Léo Vincent

Groupama-FDJ neemt na dit seizoen afscheid van Léo Vincent. De 25-jarige Fransman heeft besloten om terug te gaan naar de amateurs. Hij sluit zich aan bij CC Etupes. Vincent maakte in 2017 zijn WorldTour-debuut namens FDJ. Als belofte wist hij onder meer etappes in de Ronde de l’Isard en de Tour de Pays de Savoie te winnen, in zijn tijd als prof won hij nog niet.

Ceratizit-WNT

De vrouwenploeg van Ceratizit-WNT heeft de selectie voor 2021 rond. Het Duitse team heeft met Lotta Henttala (van Trek-Segafredo), Lizzie Banks (van Paule Ka) en Marta Lach (van CCC-Liv) drie nieuwe rensters gepresenteerd. Zij vervangen de vertrokken Claudia Koster (naar Hitec Products), Aafke Soet (naar Jumbo-Visma) en Ane Santesteban (Mitchelton-Scott).

Lisa Brennauer, Franziska Brausse, Lin Teutenberg, Kathrin Hammes, Sarah Rijkes, Kirsten Wild, Laura Asencio, Maria Giulia Confalonieri, Erica Magnaldi, Lara Vieceli en Julie Leth maken de selectie van Ceratizit-WNT compleet.

Novo Nordisk

Lucas Dauge (23) en Logan Phippen (28) rijden in 2021 voor Novo Nordisk, het Amerikaanse ProTeam met louter diabetespatiënten in de selectie. De Fransman en de Amerikaan komen over uit de opleidingsploeg van Novo Nordisk. Dauge kreeg de diagnose diabetes type 1 toen hij 18 was. Phippen pas toen hij 24 werd.

EOLO-Kometa

Het Spaanse team van Alberto Contador en Ivan Basso heeft een nieuwe ploegleider aangetrokken. Het gaat om de Italiaan Stefano Zannata, die de laatste jaren onderdeel uitmaakte van de staf van Bardiani-CSF. Toen Basso nog als renner actief was bij Fassa Bortolo en Liquigas, werkte hij ook al met Zannata samen. Hij voegt zich bij EOLO-Kometa-ploegleiders Jesús Hernández, Dario Andriotto en Félix García Casas.

W52-FC Porto

Joni Brandão en Ricardo Vilela rijden de komende twee seizoenen voor W52-FC Porto. De 30-jarige Brandão maakt een binnenlandse transfer in Portugal, hij komt over van Efapel. De 32-jarige Vilela reed de laatste twee jaar voor Burgos-BH.

Katie Clouse

De vrouwenploeg van Rally heeft de 19-jarige Katie Clouse gestrikt. Het afgelopen seizoen kwam ze uit voor de UCI-ploeg DNA Cycling. Met Clouse haalt Rally een groot talent in huis. Ze behaalde in haar jeugd meer dan dertig nationale titels in het wegwielrennen, het mountainbiken en het veldrijden. De renster uit Utah gaat met Rally meer koersen in Europa rijden.

“De Europese eendagskoersen zijn mijn favoriete wedstrijden. Mijn veldritachtergrond komt goed van pas als we over de korte klimmetjes rijden. Ik kan niet wachten om met de ploeg daar te rijden”, zegt Clouse, die in 2019 vijfde werd in Gent-Wevelgem voor juniores. Clouse is momenteel nog herstellende van een schouderoperatie. Naar verwachting kan ze begin januari aansluiten bij het trainingskamp van de ploeg.

Caja Rural-Seguros RGA

Jon Barrenetxea (20) wordt volgend jaar prof bij Caja Rural-Seguros RGA. De jonge Bask werd twee jaar geleden Spaans juniorenkampioen op de weg. Afgelopen seizoen boekte hij op amateurniveau de nodige zeges. Door een val op het nationaal beloftenkampioenschap moest hij het EK in Plouay missen, maar dat zat een profcontract niet in de weg. Als neoprof tekent hij voor twee seizoenen bij Caja Rural-Seguros RGA.