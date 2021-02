Finale tweede etappe Tour de La Provence ontsierd door valpartijen

De slotfase van de tweede etappe van de Tour de La Provence werd ontsierd door verschillende valpartijen. Onder meer wereldkampioen Julian Alaphilippe ging tegen de grond, terwijl Matteo Jorgenson viel na een botsing met een toeschouwer.

Voor Alaphilippe vielen zijn kansen op de etappezege bij het ingaan van de laatste kilometer in het water. In een linkerbocht gleed de nummer drie van de Ronde van Lombardije, Aleksandr Vlasov, onderuit waarna de wereldkampioen hem niet meer kon ontwijken. De Franse renner kwam boven op zijn linkerschouder terecht, maar kon weer lachen toen hij na de winst van zijn ploeggenoot Davide Ballerini samen met Kasper Asgreen – ook gevallen – over de streep kwam.

Ook Vlasov was in staat de aankomst te bereiken, meldde zijn ploeg Astana. Uit eerste onderzoek zijn geen serieuze blessures naar voren gekomen. De Russische klimmer wordt vanavond nog wel uitgebreider onderzocht.

Jorgenson botst op toeschouwer

In de eindsprint kwam ook Matteo Jorgenson ten val. De pas 21-jarige Amerikaan van Movistar, die eerder in de rit nog samen met Florian Vermeersch in de aanval was, botste naar het verluidt op een toeschouwer die over de afzetting heen hing. “Stom om zo een echte kans op mijn eerste profzege mis te lopen”, schreef hij naderhand op zijn social media. “Laten we ons allemaal weer concentreren op echte veiligheidsproblemen in de sport, UCI, zoals afzettingen en wegmeubilair. Niet over de houding van de renners op de fiets!”

Ook na de openingsetappe van de Franse etappekoers kreeg de UCI kritiek te verduren. Meerdere renners lieten zich donderdag kritisch uit over de gevaarlijke wegafscheidingen in de slotkilometer. De UCI kondigde onlangs nieuwe maatregelen aan om de veiligheid van renners te verbeteren. Zo worden voortaan veiligheidsmanagers aangesteld en worden speciale voorwaarden gesteld aan de hekken die in de finales van wedstrijden worden geplaatst. Ook gaat de UCI strenger optreden tegen renners die zich gevaarlijk gedragen in het peloton.

🚴‍♂️🇫🇷 | Davide Ballerini doet het weer! De Italiaan wint de sprint in een chaotische finale. #TourDeLaProvence pic.twitter.com/OEbk8v1TR3 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) February 12, 2021

đź’ MEDICAL UPDATE: @tourlaprovence Stage 2 After his crash with 1km to go @ale_vlasov was able to finish the stage. The first checkup did not reveal any serious injury, but an additional examination will be done tonight.#UnitedWeRace #TDLP2021 #TourdeLaProvence — Astana – Premier Tech (@AstanaPremTech) February 12, 2021

đź‘Ť Confirmation that @MatteoJorg is OK after his crash on the final straight of #TDLP21 stage two in Manosque. Word from the ground is that the American appears to have touched a spectator who was hanging over the barrier. More info on our website's daily report later today. pic.twitter.com/XXsnztz6OC — Movistar Team (@Movistar_Team) February 12, 2021

Sucks to miss out on a real chance at my first pro win like that. Let’s all refocus on the real safety problems in our sport @UCI_cycling Barriers, road furniture; NOT RIDER POSITION https://t.co/JcuF8dCqLZ — Matteo Jorgenson (@MatteoJorg) February 12, 2021